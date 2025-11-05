Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%
10:33 05.11.2025 |
Державне агентство лісових ресурсів працює над створенням і будівництвом лісонасіннєвих центрів, продукцією яких є якісний садивний матеріал із закритою кореневою системою, бо це суттєво підвищує ефективність лісогосподарської діяльності та створює хороший потенціал експорту, заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.
"У нас план 10 лісонасіннєвих центрів, із яких зараз 7 працює із середньою потужністю лісонасіннєвого центру близько 2 млн сіянців за рік. Зараз до відкриття готується найбільший в Україні лісонасіннєвий центр, який буде давати до 10 млн сіянців на рік. Загалом приходимо до того, що у нас буде десь 30 млн сіянців із закритою кореневою системою", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, в перспективі задача вийти на 75 млн сіянців по року, з яких половина буде для внутрішніх потреб, а половина на експорт.
"У нас собівартість одного саджанця буде до 7-10 грн, а в Європі такий сіянець може коштувати 1-3 євро. Тож це десятки мільйонів євро потенційного доходу - дуже перспективний напрямок, по якому ми рухаємося", - наголосив Смаль.
Він пояснив, що в сіянця з відкритою кореневою системою коріння не захищене ґрунтом у момент посадки, тоді як сіянець із закритою кореневою системою проростає і розвиває кореневу систему у касеті, заповненій ґрунтом, з якою потім і висаджується. "У першому випадку сіянець менше залежить від опадів, адже земля в кореневій системі забезпечує йому автономність на довший період. Це теж відповідь наша на боротьбу з зміною клімату", - зауважив голова Держлісагентства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання
|Надходження єдиного внеску на 22% більші, ніж торік
|Рада ухвалила закон про нагляд за рішеннями місцевої влади: це вимога Ukraine Facility
|Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу
|Рада підтримала за основу законопроєкт про адаптацію цивільного законодавства до цифровізації
|Попит населення на валюту різко зріс: У жовтні українці скупили понад $730 мільйонів
|Рівень корупції в земельних питаннях в агросекторі зменшується, 14% агробізнесу в 2025р стикалося з корупцією - НАЗК
Бізнес
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США