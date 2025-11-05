Авторизация

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

10:33 05.11.2025 |

Економіка

 

Державне агентство лісових ресурсів працює над створенням і будівництвом лісонасіннєвих центрів, продукцією яких є якісний садивний матеріал із закритою кореневою системою, бо це суттєво підвищує ефективність лісогосподарської діяльності та створює хороший потенціал експорту, заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

"У нас план 10 лісонасіннєвих центрів, із яких зараз 7 працює із середньою потужністю лісонасіннєвого центру близько 2 млн сіянців за рік. Зараз до відкриття готується найбільший в Україні лісонасіннєвий центр, який буде давати до 10 млн сіянців на рік. Загалом приходимо до того, що у нас буде десь 30 млн сіянців із закритою кореневою системою", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в перспективі задача вийти на 75 млн сіянців по року, з яких половина буде для внутрішніх потреб, а половина на експорт.

"У нас собівартість одного саджанця буде до 7-10 грн, а в Європі такий сіянець може коштувати 1-3 євро. Тож це десятки мільйонів євро потенційного доходу - дуже перспективний напрямок, по якому ми рухаємося", - наголосив Смаль.

Він пояснив, що в сіянця з відкритою кореневою системою коріння не захищене ґрунтом у момент посадки, тоді як сіянець із закритою кореневою системою проростає і розвиває кореневу систему у касеті, заповненій ґрунтом, з якою потім і висаджується. "У першому випадку сіянець менше залежить від опадів, адже земля в кореневій системі забезпечує йому автономність на довший період. Це теж відповідь наша на боротьбу з зміною клімату", - зауважив голова Держлісагентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

