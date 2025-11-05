Фінансові новини
05.11.25
- 04:07
RSS
мапа сайту
В Tik Tok заблокували ще 47 акаунтів за нелегальну рекламу казино
23:47 04.11.2025 |
У TikTok в межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів, що поширювали нелегальний контент.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Сумарна аудиторія цих сторінок - понад 1,3 млн підписників. Серед них були популярні розважальні профілі, які приховано чи відкрито рекламували нелегальні казино, бонуси і ставки", - зазначає відомство.
Підкреслюється, що PlayCity разом з Мінцифри планують і надалі посилювати контроль і поширювати подібні санкції на інші соціальні мережі та відеоплатформи.
Економічна правда
