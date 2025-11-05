Авторизация

В Tik Tok заблокували ще 47 акаунтів за нелегальну рекламу казино

23:47 04.11.2025 |

Економіка

 

У TikTok в межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів, що поширювали нелегальний контент.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Сумарна аудиторія цих сторінок - понад 1,3 млн підписників. Серед них були популярні розважальні профілі, які приховано чи відкрито рекламували нелегальні казино, бонуси і ставки", - зазначає відомство.

Підкреслюється, що PlayCity разом з Мінцифри планують і надалі посилювати контроль і поширювати подібні санкції на інші соціальні мережі та відеоплатформи.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

Бізнес