В Tik Tok заблокували ще 47 акаунтів за нелегальну рекламу казино

У TikTok в межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів, що поширювали нелегальний контент.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Сумарна аудиторія цих сторінок - понад 1,3 млн підписників. Серед них були популярні розважальні профілі, які приховано чи відкрито рекламували нелегальні казино, бонуси і ставки", - зазначає відомство.

Підкреслюється, що PlayCity разом з Мінцифри планують і надалі посилювати контроль і поширювати подібні санкції на інші соціальні мережі та відеоплатформи.