єОселя стала доступною для родин залізничників ВПО
22:42 04.11.2025 |
Програма пільгової іпотеки єОселя стала доступною для працівників "Укрзалізниці", які вимушені були покинути свої домівки.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, держава профінансує оформлення документів та 70% першого внеску. Ще 20% - покриє "Укрзалізниця" як роботодавець, щоб підтримати своїх співробітників.
Перший рік держава частково компенсуватиме щомісячні платежі, а УЗ допомагатиме з цими платежами протягом трьох років, зазначив Кулеба.
Він додав, що таким чином працівники залізниці зможуть придбати житло вартістю до 2 мільйонів гривень з першим внеском не більше 60 тисяч гривень.
"До кінця року ми плануємо залучити до програми перші 100 сімей", - поінформував він.
