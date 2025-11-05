Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

єОселя стала доступною для родин залізничників ВПО

22:42 04.11.2025 |

Економіка

 

Програма пільгової іпотеки єОселя стала доступною для працівників "Укрзалізниці", які вимушені були покинути свої домівки.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, держава профінансує оформлення документів та 70% першого внеску. Ще 20% - покриє "Укрзалізниця" як роботодавець, щоб підтримати своїх співробітників.

Перший рік держава частково компенсуватиме щомісячні платежі, а УЗ допомагатиме з цими платежами протягом трьох років, зазначив Кулеба.

Він додав, що таким чином працівники залізниці зможуть придбати житло вартістю до 2 мільйонів гривень з першим внеском не більше 60 тисяч гривень.

"До кінця року ми плануємо залучити до програми перші 100 сімей", - поінформував він.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес