Ділові очікування промпідприємств України в жовтні дещо погіршилися - Держстат
18:31 04.11.2025 |
Індикатор ділової впевненості у промисловості в Україні в жовтні знизився на 1,8 відсоткового пункту (в.п.) порівняно з вереснем поточного року і становив "мінус" 7,4%, у переробній промисловості - на 1,9 в.п., до "мінус" 9%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості в жовтні не змінився порівняно з вереснем і становив 0,7% відповідно.
Зокрема, оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості та переробці в жовтні становила відповідно "мінус" 34,1% (у вересні - "мінус" 32,9%) і "мінус" 36,2% ("мінус" 35,8%).
При цьому вище норми поточний попит оцінюють лише 1% опитаних підприємств промисловості, тоді як нижче норми - 37% (в переробці 1% і 38% відповідно).
Жовтневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці (жовтень-грудень) у промисловості становлять 4% (проти 8% в вересні), в переробній - 1% (5%).
При цьому зростання обсягів виробництва очікують 25% (27% у вересні) опитаних підприємств промисловості, тоді як падіння - 21% (19%), решта 54% вважають, що він не зміниться
У переробній промисловості зростання очікують 22% (у вересні - 25%) опитаних підприємств, падіння - 21%, тоді як в вересні їх було 20%.
За даними Держстату, оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості у минулому місяці поліпшилася до "мінус" 7,9% (у вересні -"мінус" 8,7%), в переробній - до "мінус" 8,1% ("мінус" 9,2%).
Оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці в промисловості поліпшилась до "мінус" 1,7% проти "мінус" 1,9% у вересні, в переробці - до "мінус" 1,2% проти "мінус" 1,6%.
Водночас оцінка поточного обсягу експортного попиту в промисловості та переробці становила відповідно "мінус" 24,7% і "мінус" 31,4% (у вересні відповідно "мінус" 24,9% і 30,1%).
За даними статвідомства, підприємства забезпечені замовленнями, як і в попередні місяці, в середньому на чотири місяці.
За результатами опитування, зокрема, відзначається уповільнення темпів зменшення кількості працівників на промислових підприємствах у найближчі три місяці - якщо у вересні зменшення робітників у промисловості очікували 18% опитуваних підприємств промисловості (10% - збільшення), то у вересні 16% (9%).
Найбільшими чинниками, що стримують промислове виробництво, залишаються недостатній попит, нестача робочої сили та інші фактори.
Серед опитаних Держстатом у жовтні 1170 промпідприємств 937 - підприємства переробної промисловості.
