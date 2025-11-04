Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Надходження до місцевих бюджетів зросли на 14,5%

16:03 04.11.2025 |

Економіка

 

За січень - жовтень 2025 року місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5 %, або на 51,2 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Майже 60 % усіх надходжень до місцевих бюджетів - ПДФО. Загалом платники сплатили 240,8 млрд грн (+16,6 % до показника минулого року)", - зазначила вона.

"Ці надходження - фінансова основа громад, яка дозволяє реалізувати важливі для людей соціальні та інфраструктурні проєкти", - додала очільниця податкової.

Серед лідерів наповнення місцевих бюджетів:

єдиний податок - 65,5 млрд грн (+11,2 % до відповідного періоду минулого року);

* податок на майно - 49,2 млрд грн (+16 %);

* акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - 1,6 млрд грн (+23 %);

* екологічний податок - 1,2 млрд грн (+13,5 %);

* туристичний збiр - майже 0,3 млрд грн (+35,7 %);

* збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв - майже 0,2 млрд грн (+23,8 %).

"Стабільні надходження - спільний результат бізнесу та ефективного адміністрування податків з боку ДПС. І йдеться не лише про контроль", - зазначила Карнаух.

"Ми розвиваємо цифрові сервіси для зручної сплати і звітування, надаємо консультаційну підтримку бізнесу через Офіси податкових консультантів у 20 регіонах, формуємо прозорі умови для всіх платників", - зазначила вона.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

