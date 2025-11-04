Фінансові новини
04.11.25
- 16:27
- RSS
- мапа сайту
Надходження до місцевих бюджетів зросли на 14,5%
16:03 04.11.2025 |
За січень - жовтень 2025 року місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5 %, або на 51,2 млрд грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
"Майже 60 % усіх надходжень до місцевих бюджетів - ПДФО. Загалом платники сплатили 240,8 млрд грн (+16,6 % до показника минулого року)", - зазначила вона.
"Ці надходження - фінансова основа громад, яка дозволяє реалізувати важливі для людей соціальні та інфраструктурні проєкти", - додала очільниця податкової.
Серед лідерів наповнення місцевих бюджетів:
єдиний податок - 65,5 млрд грн (+11,2 % до відповідного періоду минулого року);
* податок на майно - 49,2 млрд грн (+16 %);
* акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - 1,6 млрд грн (+23 %);
* екологічний податок - 1,2 млрд грн (+13,5 %);
* туристичний збiр - майже 0,3 млрд грн (+35,7 %);
* збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв - майже 0,2 млрд грн (+23,8 %).
"Стабільні надходження - спільний результат бізнесу та ефективного адміністрування податків з боку ДПС. І йдеться не лише про контроль", - зазначила Карнаух.
"Ми розвиваємо цифрові сервіси для зручної сплати і звітування, надаємо консультаційну підтримку бізнесу через Офіси податкових консультантів у 20 регіонах, формуємо прозорі умови для всіх платників", - зазначила вона.
