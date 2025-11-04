Фінансові новини
Аудитори не задоволені розподілом коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії
14:27 04.11.2025 |
Законодавчо врегульований порядок розподілу коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та впровадження цифрової системи DREAM для контролю за фінансуванням дозволили б удосконалити механізми розподілу коштів і моніторингу.
Таку думку висловив член Рахункової палати Геннадій Пліс, повідомляє пресслужба Рахункової палати.
За його словами, аудит показав, що у перший рік роботи цього фонду з 62 млрд грн акумульованих коштів було використано лише 38,1 млрд грн, при цьому дебіторська заборгованість склала 13,6 млрд грн.
Він нагадав, що у липні 2024 року Рахункова палата затвердила основні результати аудиту відповідності процесу розподілу коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Тоді за підсумками аудиту Рахункова палата надала рекомендації щодо усунення цих недоліків. Зокрема, рекомендувала прискорити впровадження цифрової системи DREAM, що забезпечує прозорість і контроль за фінансуванням відновлення.
"Виконання цих рекомендацій дозволило б вдосконалити механізми розподілу коштів і моніторингу, однак, як засвідчило обговорення, окремі системні питання залишаються відкритими", - говориться у повідомленні.
"Розподіл коштів Фонду повинен ґрунтуватися на засадах об'єктивності, коли ніхто не може поставити під сумнів ухвалене рішення, прозорості та справедливого ціноутворення", - зазначив Пліс під час круглого столу, присвяченого фінансуванню процесів відновлення України та мінімізації корупційних ризиків у розподілі коштів.
"Актуально також законодавчо унормувати поняття прозорості, її рівнів та затвердити методику ідентифікації ознак завищеної ціни під час публічних закупівель", - додав він під час заходу, який організував антикорупційний центр "МЕЖА".
