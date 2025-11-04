Фінансові новини
Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%
13:47 04.11.2025 |
Вакантність торгових центрів Києва знизилась до 12,9% за підсумками січня-червня 2025 року порівняно з 13,1% наприкінці 2024 року, повідомили у пресслужбі UTG.
Згідно дослідженню, вакантність наразі нижче, ніж у 2020 році (13,4%), коли були відкриті великі ТРЦ (Blockbuster Mall, River Mall, Retroville та Respublika Park), але більше, ніж у довоєнному 2021-му з 10,3%. Найбільше вільних площ було на початку війни у 2022 році - 16,9% "де-юре" і 21,4% "де-факто", з урахуванням рітейлерів, які призупинили тоді свою присутність (група Inditex, H&M та ін)
"Загальними трендами є оптимізація доходів та кількості магазинів - зосередження виключно на прибуткових об'єктах, закриття збиткових. Виключення - мережі з агресивною стратегією розвитку (Sinsey). Але в цілому можна казати про ринок орендаря, преференція для розвитку буде віддана для локацій у готових приміщеннях", - зазначив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Константин Олейник.
За даними Держстату, у січні-вересні 2025 року обсяг роздрібної торгівлі зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 1,892 трлн грн у номінальному вираженні. І це один з аргументів зростання середніх орендних ставок. Станом на третий квартал 2025 року середні орендні ставки для торгової галереї площею 50-200 кв.м становять $22,3 (у 2024 $22,1).
Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
