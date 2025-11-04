Україна та Світовий банк узгодили пріоритети реформ соціальної сфери

Подальшу підтримку України у зміцненні системи соціального захисту обговорили на зустрічі міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін та регіональний директор Світового банку з питань людського розвитку у Європі та Центральній Азії Міхал Рутковскі.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає Укрінформ.

«Ми високо цінуємо підтримку Світового банку у практичній реалізації реформ у соціальній сфері. У нас є спільне бачення - грошова підтримка повинна поєднуватися з якісними соціальними послугами. Тільки таким чином ми забезпечимо соціальну та економічну інтеграцію людей, які постраждали від війни», - наголосив Улютін.

У межах програми SPIRIT Світовий банк надає технічну підтримку для розробки ключових соціальних реформ в Україні. Зокрема, пенсійної реформи, системи підтримки людей з інвалідністю, розвитку соціальних послуг та впровадження базової соціальної допомоги.

Рутковскі приділив окрему увагу компоненту програми SPIRIT, що стосується підтримки людей з інвалідністю.

Улютін додав, що оновлена система підтримки буде побудована на принципах Міжнародної класифікації функціонування (ICF). Йдеться про створення моделі, яка охоплює три ключові сфери - охорону здоров'я, соціальний захист і зайнятість.

Світовий банк підтвердив готовність надавати експертну підтримку у формуванні відповідної інституційної структури, навчальних програм і системи збору даних.

За підсумками зустрічі сторони узгодили посилення стратегічної координації спільних дій, а також визначення ключових секторів, де Світовий банк зосередить подальшу підтримку соціальної політики.

У міністерстві нагадали, що програма SPIRIT реалізується за підтримки уряду Великої Британії в межах програми «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації (SPIRIT)» у співпраці з Мінсоцполітики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, за адміністрування ІСАР Єднання.