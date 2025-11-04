Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Світовий банк узгодили пріоритети реформ соціальної сфери
13:02 04.11.2025 |
Подальшу підтримку України у зміцненні системи соціального захисту обговорили на зустрічі міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін та регіональний директор Світового банку з питань людського розвитку у Європі та Центральній Азії Міхал Рутковскі.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає Укрінформ.
«Ми високо цінуємо підтримку Світового банку у практичній реалізації реформ у соціальній сфері. У нас є спільне бачення - грошова підтримка повинна поєднуватися з якісними соціальними послугами. Тільки таким чином ми забезпечимо соціальну та економічну інтеграцію людей, які постраждали від війни», - наголосив Улютін.
У межах програми SPIRIT Світовий банк надає технічну підтримку для розробки ключових соціальних реформ в Україні. Зокрема, пенсійної реформи, системи підтримки людей з інвалідністю, розвитку соціальних послуг та впровадження базової соціальної допомоги.
Рутковскі приділив окрему увагу компоненту програми SPIRIT, що стосується підтримки людей з інвалідністю.
Улютін додав, що оновлена система підтримки буде побудована на принципах Міжнародної класифікації функціонування (ICF). Йдеться про створення моделі, яка охоплює три ключові сфери - охорону здоров'я, соціальний захист і зайнятість.
Світовий банк підтвердив готовність надавати експертну підтримку у формуванні відповідної інституційної структури, навчальних програм і системи збору даних.
За підсумками зустрічі сторони узгодили посилення стратегічної координації спільних дій, а також визначення ключових секторів, де Світовий банк зосередить подальшу підтримку соціальної політики.
У міністерстві нагадали, що програма SPIRIT реалізується за підтримки уряду Великої Британії в межах програми «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації (SPIRIT)» у співпраці з Мінсоцполітики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, за адміністрування ІСАР Єднання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Аудитори не задоволені розподілом коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії
|Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій
|Аграріям компенсують ще понад 120 мільйонів гривень за вітчизняну техніку
|Рада ухвалила за основу законопроект про інфраструктурні проекти
|Рада схвалила законопроєкт про спрощення примусового стягнення боргів
|Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ