- 04.11.25
Нова програма МВФ не залежатиме від надання репараційного кредиту - Свириденко
12:56 04.11.2025
Міжнародний валютний фонд (МВФ) може запровадити нову програму, яка напряму не залежить від надання репараційного кредиту, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Вже у листопаді ми очікуємо на місію МВФ. Сподіваємось на репараційний кредит у квітні. Можливо, нова програма буде в січні, і вона безпосередньо не залежить від репараційного кредиту", - наголосила Свириденко на зустрічі з журналістами в понеділок, 3 листопада.
Свириденко нагадала, що на засіданні 24 жовтня Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки, пов'язане з використанням заморожених російських активів. Тому вона впевнена, що кошти будуть надані.
Крім того, прем'єр-міністр додала, що кошти репараційного кредиту будуть спрямовані на оборонні та бюджетні видатки, проте, попередньо, має бути розроблена спільна конструкція із залученням країн G7.
Як повідомляло видання Politico, Європейські чиновники висловили побоювання, що МВФ може скасувати допомогу, якщо Бельгія не підтримає репараційний кредит Україні обсягом EUR140 млрд від заморожених російських активів, що здебільшого зберігаються саме у Бельгії.
