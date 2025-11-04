Мінфін: У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 186,4 млрд гривень

За оперативними даними Державної казначейської служби, за жовтень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 186,4 млрд гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

* 50,3 млрд грн - податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

* 32,1 млрд грн - податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

* 24,2 млрд грн - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 41,2 млрд грн, відшкодовано - 17,0 млрд грн);

* 22 млрд грн - акцизного податку;

* 4,6 млрд грн - податку на прибуток підприємств;

* 5,4 млрд грн - ввізного та вивізного мита;

* 3,4 млрд грн - рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 млрд гривень.

В цілому, за підсумками жовтня 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 258,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-жовтень 2025 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-жовтень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,1 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

* 440,6 млрд грн - ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

* 293 млрд грн - ПДФО та військового збору;

* 255,8 млрд грн - ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 403,9 млрд, відшкодовано - 148,2 млрд грн);

* 224,3 млрд грн - податку на прибуток підприємств;

* 232,6 млрд грн - акцизного податку;

* 64,5 млрд грн - дивідендів та частини чистого прибутку;

* 45,3 млрд грн - ввізного та вивізного мита;

* 34,9 млрд грн - рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні-травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) - 346,8 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-жовтня 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,97 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,06 трлн грн, у тому числі загального фонду - 3,16 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-жовтні 2025 року склали 537,3 млрд грн, з яких 58,1 млрд грн надійшло у жовтні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2025 року становили 1,62 трлн грн, або 93,6% від запланованих на цей період.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на фінансування державного бюджету спрямовано 473,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 110,8 млрд грн (1,94 млрд дол. США та 638,3 млн євро). Водночас за рахунок випуску військових ОВДП залучено 207,6 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,15 трлн грн (або біля $27,7 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів у межах механізму ULCM - 797,4 млрд грн (або близько 19,2 млрд дол. США), зокрема:

* 654,7 млрд грн (14 млрд євро) надходження коштів позики ЄС у межах Виняткової макрофінансової допомоги (у межах механізму ULCM);

* 142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (у межах механізму ULCM);

* 285,0 млрд грн (6,1 млрд євро) надходження коштів позики ЄС у межах пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

* 37,97 млрд грн (674 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

* 7,95 млрд грн (190,8 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР у межах проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

* 11,6 млрд грн (280 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) у межах проєкту Програма Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE);

* 4,84 млрд грн (100 млн євро) надходження коштів позики БРРЄ у межах проєкту «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні» (HOME);

* 3,3 млрд грн (80 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) у межах проєкту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

* 0,96 млрд грн (23 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

* 0,008 млрд грн (0,21 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Водночас платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2025 року склали 530,0 млрд грн (96,4% плану), платежі з обслуговування - 279,9 млрд грн (99,8% плану).