Україна готова експортувати морські дрони та деякі артсистеми - Зеленський
Україна в питанні експорту озброєння готова працювати з морськими дронами і деякими артилерійськими системами.
Про це під час спілкування із журналістами сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.
"Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше, ніж ми застосовуємо, наші ВМС застосовують або СБУ, ССО, ГУР. Там є точно в два рази більше, ніж застосовуємо. Також у нас, на мій погляд, є інша зброя, є і артилерійські системи, хоч їх не буває багато", - сказав Президент.
Водночас він додав, не всю зброю, яка виробляється у нас, Україна може дозволити собі експортувати.
За його словами, "наші зараз дуже багато виробляють, на це потрібні бюджети".
Як додав на брифінгу радник Президента Олександр Камишин, йдеться про ту номенклатуру озброєння, де виробничі спроможності країни більші, ніж закупівельні спроможності Сил безпеки і оборони. А також та номенклатура, "яка зараз критично необхідна нашим партнерам, за яку вони готові ділитися з нашим іншими дефіцитними для нас позиціями".
Також, як додав Зеленський, планується виробництво одного з видів озброєння спільно з партнерами і за 100% фінансування ними цього виробництва. При цьому, як зазначив глава держави, половина виробленого піде партнерам, половина - залишається Україні. Водночас, як додав він, партнери на час війни готові надати Україні свою частку виробленого озброєння.
