Доходи держбюджету перевищили план на ₴53,3 мільярда з початку року - Підласа

До загального фонду державного бюджету за десять місяців цього року надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів), що на 53,3 млрд грн більше від плану на звітний період.

Про це у Фейсбуці повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.

"Дохідна частина стабільна - за оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів). Це на 3,1%, або на 53,3 млрд грн більше плану на звітний період (зі змінами, які вносились бюджетами влітку та восени)", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що найбільші надходження до державної скарбниці надійшли традиційно за рахунок імпортного ПДВ - 440,6 млрд грн; ПДФО та військового збору - 293 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів - 255,8 млрд грн (вже за вирахунком відшкодованого ПДВ); податку на прибуток - 224,3 млрд грн; імпортного акцизу - 134,6 млрд грн та внутрішнього акцизу - 98 млрд грн.

За словами Підласої, план на звітний період за цими платежами, крім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконаний.

Також від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на фінансування держбюджету залучено 473,5 млрд грн.

Водночас за 10 місяців до бюджету надійшло 37,1 млрд дол. міжнародної допомоги. Очільниця бюджетного комітету нагадала, що міжнародна допомога використовується переважно для покриття невійськових видатків державного бюджету.

При цьому є два винятки в межах інструменту ERA Loans: кошти Великої Британії, що використовуються для закупівлі озброєння через держбюджет, а також 6 млрд євро від ЄС, які вперше дозволено спрямувати на військові потреби - вони, зокрема, забезпечують фінансування додаткових 325 млрд грн для сектору національної безпеки й оборони у 2025 році.

Щодо використання коштів, то найбільшими категоріями видатків загального фонду були оборона - 63,3% усіх видатків загального фонду, або 2 трлн грн; погашення ОВДП - 440,3 млрд грн; соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) - 322,3 млрд грн; обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) - 279,9 млрд грн; програма медичних гарантій - 139 млрд грн; зарплата вчителів у школах (з доплатами) - 93,3 млрд грн; погашення зовнішнього боргу - 89,7 млрд грн; базова та додаткові дотації місцевим бюджетам - 39,6 млрд грн.

Загалом за 10 місяців було проведено видатків на 3,2 трлн грн по загальному фонду держбюджету - це 73,7% плану на рік і 94,5% плану на 10 місяців цього року.

Як повідомляв Укрінформ, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №14103 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони у розмірі 324,7 млрд грн вдруге за цей рік.

До цього у липні Верховна Рада вже ухвалювала законопроєкт №13573 про зміни до Державного бюджету України на 2025 рік, який передбачав збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн.