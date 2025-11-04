Фінансові новини
ДОТ вперше закупить продукти для армії одразу на рік
23:07 03.11.2025 |
Державний оператор тилу (закупівельна організація Міністерства оборони) оголосив закупівлі продовольства для забезпечення ЗСУ у 2026 році. Вперше ДОТ здійснює закупівлі харчування одразу на весь рік із загальною очікуваною вартістю приблизно 37 мільярдів гривень. Про це повідомило Міноборони.
Новий підхід відрізняється від попередньої практики, коли закупівлі здійснювалися окремо для кожного півріччя.
"Такий підхід забезпечить безперервне постачання харчування військовим частинам, стабільні умови для роботи постачальників і можливість завчасного планування виробництва", - зазначило Міноборони.
У нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, щоб запобігти випадкам фальсифікації.
За даними Міноборони, станом на кінець жовтня 2025 року:
* відвантажено понад 599 мільйонів кілограмів продукції;
* доставлено понад 249 мільйонів літрів питної води;
* опрацьовано понад 85 000 заявок від військових частин.
Міністерство повідомило, що й надалі застосовуватимуть регіональну модель забезпечення, за якою кожен постачальник закріплений за окремою областю.
Вже другий рік поспіль ДОТ завчасно розпочинає закупівлі на наступний рік, цього разу навіть раніше, ніж торік. Минулого року закупівельна агенція Міністерства оборони оголосила закупівлі харчування для Збройних Сил України на перше півріччя 15 листопада.
