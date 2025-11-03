Темп приросту попиту на нові легкові авто у жовтні прискорився до 33%, BYD закріпився в лідерах

Українці у жовтні 2025 року придбали 7,8 тис. нових легкових авто, що на третину більше, ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив "УкрАвтопром" в телеграм-каналі.

За повідомленням асоціації, цей результат став рекордним за останні 13 місяців.

Як повідомлялось, у вересні-2025 ринок зріс на 20% відносно вересня-2024 - до 6,8 тис. нових легковиків.

"УкрАвтопром" зазначає, що лідерство на ринку знов здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат (вперше він вийшов в лідери у вересні поточного року).

Багаторічний лідер продажів бренд Toyota зайняв другу сходинку рейтингу з 978 авто (+44%), третім став Volkswagen - 856 од., збільшивши продажі майже у 2,4 раза.

Далі у рейтингу розмістилися Skoda - 626 од. (+55%); Renault - 494 од. (-37%); Hyundai - 357 од. (+85%); BMW - 302 од. (-24%); Audi - 262 од. (+38%), Zeekr - 259 од. (+131%) та Nissan - 196 од. (+1%).

Бестселером місяця вдруге після вересня-2025 став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

"УкрАвтопром" повідомляє, що з урахуванням результатів жовтня у січні-жовтні ринок перейшов до позитивної динаміки: в країні зареєстровано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше, ніж за той же період торік.

У свою чергу, інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting зазначає, що в жовтні в Україні вперше з серпня 2024 року реалізовано 8 тис. нових легкових авто - на 34,5% більше, ніж за той же місяць 2024 року, і на 18,7% більше за показник вересня-2025.

"Головний драйвер зростання - завершення пільг на електромобілі, що спонукає українців придивлятися до пропозицій "електричок". Побачивши, що клієнт пішов, трейдери підняли ціни на автівки в наявності, причому зростання сягає вже 2-3 тис. доларів на одному авто", - йдеться в повідомленні на сайті групи.

Аналітики констатують, що і на електричні авто, що подорожчали, знаходиться попит, і BYD у жовтні став №1 на українському ринку, реалізувавши 1200 авто.

"Це вперше неофіційні автівки продали так багато авто. Цей обсяг виявився значно більший, ніж у Toyota, яка займає другу сходинку. Третім був Volkswagen, але знову ж таки за рахунок поставок "електричок" з Китаю, а не через продаж офіційних авто", - відзначають в AUTO-Consulting.

Крім того, група звертає увагу на доволі високий попит на китайські Zeekr, що дало йому змогу перевершити показники Audi та підійти до показників BMW.

За даними експертів групи, за 10 місяців 2025 року ринок нових легкових авто в Україні зріс на 3,2%.

Як повідомлялося з посиланням на дані "УкрАвтопрому", у 2024 році первинні реєстрації нових легкових авто в Україні зросли на 14% до 2023 року - до 69,6 тис. од., за даними AUTO-Consulting продажі збільшились на 9,8%- до 71,3 тис. од.