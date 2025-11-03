Пенсійний фонд у жовтні спрямував на соцвиплати 81 мільярд

Пенсійний фонд України у жовтні 2025 року спрямував на соціальні виплати 81 млрд грн, із них на пенсії - 68,5 млрд грн.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За даними установи, на пенсійні виплати у жовтні було направлено 68,5 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" - 9,1 млрд грн, через уповноважені банки - 59,4 млрд грн.

Фінансування житлових субсидій та пільг було здійснено в обсязі 1,1 млрд грн.

На страхові виплати направлено 3,2 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 2,0 млрд грн.

Ще 8,2 млрд грн було спрямовано на державні допомоги та інші виплати.

У жовтні надано 1 565,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 436,79 грн проти 6 410,17 грн на 1 липня. Середній розмір виплат працюючим пенсіонерам збільшився на 95 грн.