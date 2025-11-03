Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд у жовтні спрямував на соцвиплати 81 мільярд

13:55 03.11.2025 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України у жовтні 2025 року спрямував на соціальні виплати 81 млрд грн, із них на пенсії - 68,5 млрд грн.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За даними установи, на пенсійні виплати у жовтні було направлено 68,5 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" - 9,1 млрд грн, через уповноважені банки - 59,4 млрд грн.

Фінансування житлових субсидій та пільг було здійснено в обсязі 1,1 млрд грн.

На страхові виплати направлено 3,2 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 2,0 млрд грн.

Ще 8,2 млрд грн було спрямовано на державні допомоги та інші виплати.

У жовтні надано 1 565,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 436,79 грн проти 6 410,17 грн на 1 липня. Середній розмір виплат працюючим пенсіонерам збільшився на 95 грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес