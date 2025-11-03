Вільних площ у торговельних центрах Києва поменшало, проте не у всіх

У другому півріччі 2025-го кількість вільних квадратних метрів у ТРЦ знижується, особливо у якісних торговельних центрах Києва та в західних регіонах. Про це в коментарі LIGA.net повідомила міжнародна директорка з оренди компанії Nhood Ганна Корягіна.

Nhood - міжнародний оператор нерухомості, що спеціалізується на управлінні та модернізації торгових центрів, ритейл-парків і міських просторів.

За її словами, середня частка вільних площ у найкращих об'єктах не перевищує 7-13%, а в окремих проєктах, які активно працюють над tenant-mix (цільовим підбором орендарів), показник ще нижчий.

Водночас у менш інноваційних або "регіональних" торгових центрах (площею понад 50 000 кв. м) середня вакантність, за даними консалтингової компанії UTG, є значно вищою - 16%. Йдеться про такі ТРЦ, як Blockbuster, Promenada center, Атмосфера, Мармелад. Це пов'язують з недостатньою адаптацією об'єктів до нових споживчих запитів.

Зокрема, у ТРЦ Blockbuster, який перезапускався після закриття у перший рік війни, вакантність одна з найбільших - близько 30%. Проте це вже не 50%, як у 2024-му, зазначив СЕО Lavina Mall та Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

Протилежна ситуація в Lavina Mall: торговельний об'єкт ще два роки тому вийшов на довоєнні показники."Порожніх площ немає, сталий трафік 1,5 млн людей на місяць", - пояснив Лашин.

У River Mall теж майже немає вільних локацій - 1-2%, зазначає комерційний директор торговельного центру Михайло Нечипорчук. "Зазвичай це технічна вакантність - заміна одних орендарів іншими", - додав він.

Вакантність у ТРЦ Respublika Park становить на сьогодні 9-10%. Це включно з площею, заброньованою під IKEА. Оренду цих квадратних метрів меблевий ритейлер продовжує під майбутні зобов'язання, розповіла генеральна директорка Юлія Щаслива в коментарі LIGA.net

Відпливу орендарів у ТРЦ не спостерігається, наголошує вона. "Так, виходять два бренди. Але на їхнє місце вже є заміни - зможемо повідомити про це, коли підпишемо контракти. Наразі English Home та Athletics ще працюють", - зазначила Щаслива.

