Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вільних площ у торговельних центрах Києва поменшало, проте не у всіх

13:43 03.11.2025 |

Економіка

Вільних площ у торговельних центрах Києва поменшало, проте не у всіх

 

У другому півріччі 2025-го кількість вільних квадратних метрів у ТРЦ знижується, особливо у якісних торговельних центрах Києва та в західних регіонах. Про це в коментарі LIGA.net повідомила міжнародна директорка з оренди компанії Nhood Ганна Корягіна.

Nhood - міжнародний оператор нерухомості, що спеціалізується на управлінні та модернізації торгових центрів, ритейл-парків і міських просторів.

За її словами, середня частка вільних площ у найкращих об'єктах не перевищує 7-13%, а в окремих проєктах, які активно працюють над tenant-mix (цільовим підбором орендарів), показник ще нижчий.

Водночас у менш інноваційних або "регіональних" торгових центрах (площею понад 50 000 кв. м) середня вакантність, за даними консалтингової компанії UTG, є значно вищою - 16%. Йдеться про такі ТРЦ, як Blockbuster, Promenada center, Атмосфера, Мармелад. Це пов'язують з недостатньою адаптацією об'єктів до нових споживчих запитів.

Зокрема, у ТРЦ Blockbuster, який перезапускався після закриття у перший рік війни, вакантність одна з найбільших - близько 30%. Проте це вже не 50%, як у 2024-му, зазначив СЕО Lavina Mall та Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

Протилежна ситуація в Lavina Mall: торговельний об'єкт ще два роки тому вийшов на довоєнні показники."Порожніх площ немає, сталий трафік 1,5 млн людей на місяць", - пояснив Лашин.

У River Mall теж майже немає вільних локацій - 1-2%, зазначає комерційний директор торговельного центру Михайло Нечипорчук. "Зазвичай це технічна вакантність - заміна одних орендарів іншими", - додав він.

Вакантність у ТРЦ Respublika Park становить на сьогодні 9-10%. Це включно з площею, заброньованою під IKEА. Оренду цих квадратних метрів меблевий ритейлер продовжує під майбутні зобов'язання, розповіла генеральна директорка Юлія Щаслива в коментарі LIGA.net

Відпливу орендарів у ТРЦ не спостерігається, наголошує вона. "Так, виходять два бренди. Але на їхнє місце вже є заміни - зможемо повідомити про це, коли підпишемо контракти. Наразі English Home та Athletics ще працюють", - зазначила Щаслива.

Більше про ситуацію на ринку торговельної нерухомості читайте у статті "Готові "з'їсти" вільні локації". Як впливає на торгові центри закриття English Home та Athletics".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес