Нацбанк оцінив зростання ВВП України в III кв.-2025 у 2,1% й очікує прискорення в IV кв. до 3,4%

Національний банк України оцінив зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому кварталі 2025 року проти аналогічного періоду минулого року в 2,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 2,4%.

"За оцінками НБУ, у ІІІ кварталі темпи економічного зростання пришвидшилися (до 2,1% з 0,7% у II кварталі), зокрема завдяки активізації в сільському господарстві, спад у якому сповільнився. Через повільні темпи жнив ранніх культур частину доданої вартості с/г було перенесено з ІІ на ІІІ квартал", - зазначив Національний банк в оприлюдненому на його сайті жовтневому Інфляційному звіті.

НБУ додав, що надходження сировини нового врожаю мало позитивні вторинні ефекти на інші галузі: відновилося зростання в обробній промисловості, сповільнився спад у транспортній галузі завдяки активнішому експорту.

Вагомий позитивний вплив на динаміку економічної активності мала й суттєво ліпша, ніж торік, ситуація в енергосекторі, що зберігалася до початку IV кварталу, зазначив Нацбанк. Цьому посприяли як ремонти потужностей теплової генерації, так і сприятлива погода влітку, у результаті в ІІІ кварталі виробництво е/е суттєво зросло.

"Бюджетні стимули також підтримали економічне зростання, фіскальний імпульс повернувся в додатну площину", - йдеться в Інфляційному звіті. Нацбанк уточнив, що у ІІІ кварталі 2025 року дефіцит зведеного бюджету становив майже 462 млрд грн порівняно з 399 млрд грн у відповідному кварталі 2024 року. Видатки зведеного бюджету в ІІІ кварталі цього року зросли на 16,9% (у тому числі на зарплату на 9,3%), тоді як ІІІ кварталі 2024 року - на 1,3% р/р, видатки на оборону - відповідно на 14,5%, тоді як у ІІІ кварталі 2024 року вони скоротилися на 9,3% р/р.

Натомість основним чинником, що стримував економічне зростання, було погіршення безпекової ситуації, наголосив НБУ. Так, у ІІІ кварталі збільшилася кількість артилерійських обстрілів (майже на 20% р/р), хоча в першому півріччі вона була суттєво меншою, ніж торік. Кількість зіткнень на лінії фронту зросла майже на 70%, а авіаційних та дронових атак - на 43% порівняно з ІІІ кварталом 2024 року.

Нацбанк із посиланням на моніторинг ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) зауважив, що через обстріли в січні - вересні 2025 року було пошкоджено в 2,7 раза більше житлових та інфраструктурних об'єктів, ніж торік. Лише у вересні кількість нових пошкоджених об'єктів сягнула пікових 630. Це на 42% більше порівняно із серпнем, майже втричі більше порівняно з вереснем минулого року та в більш, ніж уп'ятеро - з груднем минулого року.

Згідно з Інфляційний звітом, чистий експорт також згенерував від'ємний внесок у зростання ВВП у ІІІ кварталі. Імпорт, передусім продукції машинобудування, надалі зростав через потреби в підвищенні обороноздатності та відновленні інфраструктури, тоді як експорт товарів і послуг, за оцінками НБУ, у III кварталі знизився. Поставки зернових та соняшникової олії зменшилися через низькі запаси. Тимчасовою перешкодою було й запровадження 10% мит на експорт ріпаку та сої, яке знизило їхні поставки. Скорочувався й експорт послуг, ураховуючи припинення транзиту газу з території Росії з початку року.

Згідно із оновленим прогнозом, оцінка зростання реального ВВП у IV кварталі цього року погіршена до 3,4% з 3,5% у липневому.

Щодо наступного року, то тепер НБУ прогнозує зростання економіки у I та II кварталах по 3,1% з гальмуванням у III та IV кварталах відповідно до 1,4% та 0,8%, тоді як в липні він очікував приблизно схожих темпів зростання всі квартали в діапазоні 2,1-2,6%.

Загалом Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік - з 2,3% до 2%. Прогноз інфляції на цей рік покращено з 9,7% до 9,2%, а на наступний збережено на рівні 6,6%.

В той же час прогноз номінального ВВП в оновленому прогнозі на цей та наступний рік збережено незмінним - відповідно 8,915 трлн грн та 9,890 трлн грн. " Вищий дефлятор ВВП, але нижчі темпи зростання реального ВВП", - пояснив Нацбанк.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної російської агресії.