Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зимова підтримка українців: Свириденко озвучила, що хочуть додати до нового пакета
08:46 03.11.2025 |
Уряд готує пакет зимової підтримки для українців, що охоплюватиме як старі, так і нові програми, написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Пакет охоплюватиме як уже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності й допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати внутрішньопереміщеним особам (ВПО) на дрова, так і нові заходи підтримки", - розповіла чиновниця.
За її словами, Кабінет міністрів працює над запуском програм, зокрема:
→ можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму ("знайома українцям з минулої зими");
→ нова грошова допомога для громадян, котрі "найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах" (також для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей);
→ нова програма безплатних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;
→ комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.
Чиновниця анонсувала, що детально про всі компоненти цього пакета уряд повідомить "найближчим часом".
Раніше про плани щодо нового пакета повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Кабмін має повідомити деталі щодо цього до 15 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення за Трампом
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
|Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Зимова підтримка українців: Свириденко озвучила, що хочуть додати до нового пакета
|Міжнародної допомоги вистачить, щоб не включати друкарський станок – прогноз НБУ
|Тестування системи е-ТТН розпочинається у листопаді 2025р
|Нафта продовжує зростати після того, як ОПЕК+ призупинила збільшення видобутку в першому кварталі
|Інфляція уповільниться, але зростання економіки буде меншим через наслідки ударів РФ, – прогноз Нацбанку
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%