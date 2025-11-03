Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зимова підтримка українців: Свириденко озвучила, що хочуть додати до нового пакета

08:46 03.11.2025

Економіка

 

Уряд готує пакет зимової підтримки для українців, що охоплюватиме як старі, так і нові програми, написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Пакет охоплюватиме як уже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності й допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати внутрішньопереміщеним особам (ВПО) на дрова, так і нові заходи підтримки", - розповіла чиновниця.

За її словами, Кабінет міністрів працює над запуском програм, зокрема:

→ можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму ("знайома українцям з минулої зими");

→ нова грошова допомога для громадян, котрі "найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах" (також для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей);

→ нова програма безплатних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;

→ комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

Чиновниця анонсувала, що детально про всі компоненти цього пакета уряд повідомить "найближчим часом".

Раніше про плани щодо нового пакета повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Кабмін має повідомити деталі щодо цього до 15 листопада.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на 31.10.25, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на 31.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

