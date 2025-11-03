Міжнародної допомоги вистачить, щоб не включати друкарський станок – прогноз НБУ

Нацбанк очікує, що обсяги міжнародної допомоги будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2025 року.

НБУ переглянув припущення щодо дефіциту бюджету на 2025 рік до 25% ВВП, ураховуючи збільшення витрат на оборону. Очікується, що у 2026 році бюджетний дефіцит зменшиться до 19% ВВП, а у 2027 році - до 14% ВВП.

"Утримання значного дефіциту бюджету, як і раніше, буде можливим передусім за рахунок суттєвого міжнародного фінансування", - йдеться у звіті.

НБУ припускає, що у 2025 році Україна отримає $51,5 млрд, у 2026 році - понад $45 млрд, а у 2027 році - $39 млрд. Що дасть змогу зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку.

НБУ очікує, що наприкінці 2025 резерви зростуть до $53,6 млрд (у липневому прогнозі йшлося про $53,7 млрд), у 2026 - становитимуть близько $52 млрд (липневий прогноз - $44,7 млрд), а у 2027 році - перевищать $59 млрд (липневий прогноз - $45,2 млрд).