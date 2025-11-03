Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міжнародної допомоги вистачить, щоб не включати друкарський станок – прогноз НБУ
08:40 03.11.2025 |
Нацбанк очікує, що обсяги міжнародної допомоги будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2025 року.
НБУ переглянув припущення щодо дефіциту бюджету на 2025 рік до 25% ВВП, ураховуючи збільшення витрат на оборону. Очікується, що у 2026 році бюджетний дефіцит зменшиться до 19% ВВП, а у 2027 році - до 14% ВВП.
"Утримання значного дефіциту бюджету, як і раніше, буде можливим передусім за рахунок суттєвого міжнародного фінансування", - йдеться у звіті.
НБУ припускає, що у 2025 році Україна отримає $51,5 млрд, у 2026 році - понад $45 млрд, а у 2027 році - $39 млрд. Що дасть змогу зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку.
НБУ очікує, що наприкінці 2025 резерви зростуть до $53,6 млрд (у липневому прогнозі йшлося про $53,7 млрд), у 2026 - становитимуть близько $52 млрд (липневий прогноз - $44,7 млрд), а у 2027 році - перевищать $59 млрд (липневий прогноз - $45,2 млрд).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення за Трампом
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
|Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди - Укрзалізниця
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Зимова підтримка українців: Свириденко озвучила, що хочуть додати до нового пакета
|Міжнародної допомоги вистачить, щоб не включати друкарський станок – прогноз НБУ
|Тестування системи е-ТТН розпочинається у листопаді 2025р
|Нафта продовжує зростати після того, як ОПЕК+ призупинила збільшення видобутку в першому кварталі
|Інфляція уповільниться, але зростання економіки буде меншим через наслідки ударів РФ, – прогноз Нацбанку
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%