Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тестування системи е-ТТН розпочинається у листопаді 2025р

08:36 03.11.2025 |

Економіка

 

Прийом заявок від операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН) розпочинається з листопада 2025 року, а на грудень планується реєстрація перших накладних в системі е-ТТН, повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Це потрібно, щоб оператори могли бути повноцінно підключеними до Системи та надавали послуги бізнесу з формування та використання електронних ТТН", - йдеться у релізі міністерства.

Зазначається, що технічним адміністратором системи е-ТТН стало державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки ".

Мінрозвитку додало, що на травень 2026 планується запуск актів коригування е-ТТН, а на кінець 2026 року - завершення модернізації системи та запуск спеціальних форм ТТН.

У відомстві наголосили, що модернізація системи дозволить обробляти не менше 1 млн транзакцій на добу та масштабувати системи на запит бізнесу.

Також здійснюється робота, щоб інспектори "Укртрансбезпеки" вже у грудні цього року могли перевіряти електронні ТТН без потреби мати на борту вантажівки паперові версії ТТН.

Крім того, планується до кінця 2026 року визначити терміни впровадження обов'язковості е-ТТН для перевезень та можливості для перехідного періоду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на 31.10.25, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на 31.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес