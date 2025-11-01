Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція уповільниться, але зростання економіки буде меншим через наслідки ударів РФ, – прогноз Нацбанку

23:56 31.10.2025 |

Економіка

 

Інфляція в Україні, за базовим сценарієм, знизиться до 9,2% наприкінці 2025 року і наблизиться до цільового показника 5% у 2027 році.

Водночас ВВП України зросте на 1,9% у 2025 році і прискориться до 2-3% у наступні роки, однак відновлення залишатиметься стриманим через наслідки війни, йдеться в оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень.

У Нацбанку очікують, що на уповільнення інфляції вплине висока пропозиція продовольства і кращі врожаї зернових, що стримуватимуть ціни на борошно, оброблені товари, корми і мʼясо. Водночас ризики для зниження інфляції повʼязані з дефіцитом електроенергії і перебоями у постачанні, а також підвищенням адміністративно регульованих тарифів.

Прогноз зростання ВВП на 2025 рік знижено до 1,9% через руйнування інфраструктури і газодобувних потужностей та слабші, ніж очікувалось, результати другого кварталу.

За оцінкою НБУ, у 2026 році відновлення економіки залишиться помірним на рівні близько 2% через безпекові ризики і дефіцит електроенергії, а у 2027-му прискориться до 2,8% завдяки більшим врожаям і інвестиціям у відбудову та оборонку.

Нацбанк також вказує, що на ринку праці попит на кадри зберігається. НБУ очікує зниження безробіття до близько 11% у 2025 році, 10% - у 2026 році і 9% - у 2027-му. Реальні зарплати, за попередніми оцінками, зростуть приблизно на 6% у 2025 році і на 4-5% щороку у 2026-2027 роках, хоча дефіцит робочої сили залишатиметься стримувальним фактором для виробництва.

Дефіцит бюджету у 2025 році оцінюється у близько 25% ВВП із поступовим зниженням до 19% у 2026 році і 14% - у 2027-му. Покриття потреб забезпечать зовнішні надходження на рівні близько $51,5 млрд у 2025 році, понад $45 млрд - у 2026 році і $39 млрд - у 2027 році, прогнозує НБУ.

Міжнародні резерви, за прогнозом, зростуть до $53,6 млрд на кінець 2025 року, зменшаться до близько $52 млрд у 2026 році і перевищать $59 млрд у 2027 році.

Раніше повідомлялось, що бізнес погіршив прогнози щодо інфляції та курсу гривні.

Зокрема, у третьому кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,4% порівняно з 10,9% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15%, збільшилася до 22% з 15%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 79,8% респондентів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес