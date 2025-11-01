Фінансові новини
Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини
23:28 31.10.2025 |
Експорт необробленої деревини з України тимчасово заборонений рішенням Кабінету міністрів України до кінця року через її дефіцит, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко за результатами поїздки до Рівненської області.
"На запит бізнесу Уряд ухвалив важливе рішення - тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю ввечері.
Вона зазначила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення РФ. "Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку", - написала голова уряду.
Крім того, за словами Свириденко, війна принесла значну шкоду довкіллю, оскільки частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. "Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище", - зазначила прем'єрка.
"Рішення передбачає ліцензування експорту - нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", - повідомила Свириденко.
Як повідомлялося, у січні-серпні 2025 року було експортовано з України деревини та виробів з неї на $1131,3 млн, що було на 15,5% більше, ніж у січні-серпні 2024 року. Натомість імпортовано було за той самий період деревини та виробів з неї на $160,5, що на 8,8% більше, ніж на січень-серпень 2024 року.
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів була за цей час експортована на $186,2 млн (на 19,1% більше, ніж у січні-серпні 2024 року), імпортована на $594,3 млн (на 1,7% менше, ніж у січні-серпні 2024 року).
