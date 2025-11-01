Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини

23:28 31.10.2025 |

Економіка

 

Експорт необробленої деревини з України тимчасово заборонений рішенням Кабінету міністрів України до кінця року через її дефіцит, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко за результатами поїздки до Рівненської області.

"На запит бізнесу Уряд ухвалив важливе рішення - тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю ввечері.

Вона зазначила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення РФ. "Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку", - написала голова уряду.

Крім того, за словами Свириденко, війна принесла значну шкоду довкіллю, оскільки частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. "Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище", - зазначила прем'єрка.

"Рішення передбачає ліцензування експорту - нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", - повідомила Свириденко.

Як повідомлялося, у січні-серпні 2025 року було експортовано з України деревини та виробів з неї на $1131,3 млн, що було на 15,5% більше, ніж у січні-серпні 2024 року. Натомість імпортовано було за той самий період деревини та виробів з неї на $160,5, що на 8,8% більше, ніж на січень-серпень 2024 року.

Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів була за цей час експортована на $186,2 млн (на 19,1% більше, ніж у січні-серпні 2024 року), імпортована на $594,3 млн (на 1,7% менше, ніж у січні-серпні 2024 року).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9650  0,12 0,27 41,9950  0,11 0,27
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес