У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд грн
18:12 31.10.2025 |
За оперативними даними (на 16:00 31.10), у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,8 млрд грн, в тому числі:
* 31,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
* 24,1 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано - 17 млрд грн);
* 10,8 млрд грн - акцизний податок;
* 4,5 млрд грн - податок на прибуток підприємств;
* 3,6 млрд грн - рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 63 млрд гривень.
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 млрд гривень.
В цілому, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 51,8 млрд грн (станом на 30 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
