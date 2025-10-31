У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд грн

За оперативними даними (на 16:00 31.10), у жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,8 млрд грн, в тому числі:

* 31,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

* 24,1 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано - 17 млрд грн);

* 10,8 млрд грн - акцизний податок;

* 4,5 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

* 3,6 млрд грн - рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 63 млрд гривень.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 51,8 млрд грн (станом на 30 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.