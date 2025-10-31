Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 20:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держслужба зайнятості розповіла про кількість вакансій з наданням житла
17:37 31.10.2025 |
На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості в переліку вакансій від роботодавців є майже 1,2 тисячі таких вакансій, де потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло.
Про це інформує Держслужба зайнятості.
"У переліку вакансій від роботодавців у 2025 році налічувалося 3,9 тис. пропозицій роботи, де потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло. У жовтні лишається ще майже 1,2 тисячі таких вакансій", - говориться у повідомленні.
Найбільше їх у Львівській області - понад 200 та у Києві - 190. Найменше у прифронтових Сумщині - 1, Донеччині та Запоріжжі - по 3. Із загальної кількості вакансій, де роботодавці пропонують і житло, закрито лише 40%.
Серед вакансій з наданням житла, найбільше пропозицій роботи для водіїв, вантажників, швачок, монтажників, кухарів, охоронників та слюсарів-ремонтників, зазначає держслужба.
Топ-регіонів, де найбільше шукачів роботи працевлаштовані за умови наданням житла, Дніпропетровська та Київська області - 445 та 243 відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|У жовтні до загального фонду держбюджету надійшло 181,8 млрд грн
|Держслужба зайнятості розповіла про кількість вакансій з наданням житла
|Хмарочос «Гулівер» у Києві закрили на невизначений термін
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 4 коп. до 58,66 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 5 коп. до 56,52 грн/л
|В Україні побудували перше підземне модульне сталеве укриття для військових за 16 млн грн
|НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%