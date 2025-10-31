Держслужба зайнятості розповіла про кількість вакансій з наданням житла

На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості в переліку вакансій від роботодавців є майже 1,2 тисячі таких вакансій, де потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло.

Про це інформує Держслужба зайнятості.

"У переліку вакансій від роботодавців у 2025 році налічувалося 3,9 тис. пропозицій роботи, де потенційним працівникам безплатно надавалося в оренду житло. У жовтні лишається ще майже 1,2 тисячі таких вакансій", - говориться у повідомленні.

Найбільше їх у Львівській області - понад 200 та у Києві - 190. Найменше у прифронтових Сумщині - 1, Донеччині та Запоріжжі - по 3. Із загальної кількості вакансій, де роботодавці пропонують і житло, закрито лише 40%.

Серед вакансій з наданням житла, найбільше пропозицій роботи для водіїв, вантажників, швачок, монтажників, кухарів, охоронників та слюсарів-ремонтників, зазначає держслужба.

Топ-регіонів, де найбільше шукачів роботи працевлаштовані за умови наданням житла, Дніпропетровська та Київська області - 445 та 243 відповідно.