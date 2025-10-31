Авторизация

НОВИНИ
НБУ: дозвіл виїзду чоловікам 18-22 років не справив помітного впливу на ринок праці

14:29 31.10.2025 |

Економіка

 

Національний банк вважає, що дозвіл виїзду чоловікам 18-22 років поки що не справив помітного впливу на ринок праці. Про це він повідомив у жовтневому інфляційному звіті.

"Можливість перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 22 років наразі не справила помітного впливу на ринок праці. Загалом, за оцінками Інституту демографії, в Україні налічується близько 840 000 чоловіків віком 18-22 роки, проте здебільшого це студенти. На ринку праці влаштовано близько 300 000 чоловіків цієї групи (тобто близько 2% від усієї робочої сили). Водночас за опитуваннями підприємств, близько половини роботодавців відчули вплив виїзду, проте вже замінюють цю групу іншими категоріями працівників", - йдеться у звіті.

За перші дев'ять місяців 2025 року кількість мігрантів надалі зростала, хоча і значно меншими темпами, ніж торік (на 166 000 порівняно з 390 000 у січні - вересні 2024 року), що відповідало липневому прогнозу НБУ. За даними ООН, за межами України станом на 3 жовтня 2025 року перебувало 5,8 млн осіб.

Як і раніше, НБУ прогнозує, що чистий відплив населення триватиме до 2026 року - близько 200 000 осіб на рік. Лише з 2027 року очікується поступове повернення мігрантів (приблизно 100 000 осіб щорічно).

Регулятор вважає, що через повільне повернення мігрантів в Україні зберігатиметься дефіцит робочої сили. Це стимулюватиме зростання реальних зарплат і зниження безробіття (до близько 9% наприкінці прогнозного періоду), але водночас обмежуватиме розширення виробництва.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

