Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зарплати робітничих професій зросли до 60 тисяч з 2022 року – OLX Робота

14:10 31.10.2025 |

Економіка

 

Середні зарплати представників робітничих спеціальностей в Україні за останні чотири роки зросли у кілька разів, а найвищі - у мулярів, сантехніків і штукатурів.

Про це йдеться у дослідженні OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

Згідно з аналітикою платформи, попит на робітничі професії залишається високим - 63% роботодавців заявили про нестачу фахівців. Потреба у майстрах безпосередньо впливає на зростання рівня оплати праці.

За даними OLX Робота, з 2022 по 2025 рік зарплати у більшості спеціальностей зросли щонайменше на 50-100%, а в окремих випадках - утричі. Так, муляри нині отримують у середньому 50 тис. грн на місяць проти 15 тис. у 2022 році, штукатури - 60 тис. грн (проти 22,5 тис.), а сантехніки - 40 тис. грн (замість 15 тис.). Зарплата малярів зросла до 38,5 тис. грн, плиточників - до 42,5 тис. грн, фасадників - до 52,5 тис. грн, а виконроби зберігають минулорічний рівень - 45 тис. грн.

Найменше підвищення заробітку спостерігають серед різноробочих, чия середня зарплата зросла з 12,5 тис. грн у 2022 році до 22,5 тис. грн у 2025-му році. Водночас навіть для цієї категорії працівників динаміка залишається на рівні зростання понад 20% лише за останній рік.

У 2024-2025 роках темпи підвищення заробітних плат уповільнилися, але тенденція до зростання зберігається. Найпомітніше за цей період подорожчала праця сантехніків (+30%), малярів (+23%) і різноробочих (+22%).

Аналітики пояснюють, що ринок робітничих професій залишається одним із найдинамічніших в Україні. Заробітки фахівців формуються під впливом інфляції, відновлення будівельного сектору та дефіциту кваліфікованих кадрів. За прогнозами експертів, попит на таких працівників утримують й надалі, а конкуренція між роботодавцями стимулюватиме подальше зростання зарплат.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес