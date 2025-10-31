Зарплати робітничих професій зросли до 60 тисяч з 2022 року – OLX Робота

Середні зарплати представників робітничих спеціальностей в Україні за останні чотири роки зросли у кілька разів, а найвищі - у мулярів, сантехніків і штукатурів.

Про це йдеться у дослідженні OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

Згідно з аналітикою платформи, попит на робітничі професії залишається високим - 63% роботодавців заявили про нестачу фахівців. Потреба у майстрах безпосередньо впливає на зростання рівня оплати праці.

За даними OLX Робота, з 2022 по 2025 рік зарплати у більшості спеціальностей зросли щонайменше на 50-100%, а в окремих випадках - утричі. Так, муляри нині отримують у середньому 50 тис. грн на місяць проти 15 тис. у 2022 році, штукатури - 60 тис. грн (проти 22,5 тис.), а сантехніки - 40 тис. грн (замість 15 тис.). Зарплата малярів зросла до 38,5 тис. грн, плиточників - до 42,5 тис. грн, фасадників - до 52,5 тис. грн, а виконроби зберігають минулорічний рівень - 45 тис. грн.

Найменше підвищення заробітку спостерігають серед різноробочих, чия середня зарплата зросла з 12,5 тис. грн у 2022 році до 22,5 тис. грн у 2025-му році. Водночас навіть для цієї категорії працівників динаміка залишається на рівні зростання понад 20% лише за останній рік.

У 2024-2025 роках темпи підвищення заробітних плат уповільнилися, але тенденція до зростання зберігається. Найпомітніше за цей період подорожчала праця сантехніків (+30%), малярів (+23%) і різноробочих (+22%).

Аналітики пояснюють, що ринок робітничих професій залишається одним із найдинамічніших в Україні. Заробітки фахівців формуються під впливом інфляції, відновлення будівельного сектору та дефіциту кваліфікованих кадрів. За прогнозами експертів, попит на таких працівників утримують й надалі, а конкуренція між роботодавцями стимулюватиме подальше зростання зарплат.