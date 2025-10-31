Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт легковиків в Україну зріс на 20%

13:02 31.10.2025 |

Економіка

 

З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тис. легкових автомобілів - як нових, так і вживаних.

Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на дані Держстату.

Загальна митна вартість імпортованих авто становила $3,7 млрд - на 25% більше, ніж торік.

Найбільше легковиків надійшло з Німеччини - 56 939 одиниць. До трійки лідерів також увійшли США й Китай.

У ТОП-10 країн, з яких Україна імпортує легкові автомобілі, увійшли такі:

* Німеччина - 56 939 од.,
* США - 45 977 од.,
* Китай - 27 142 од.,
* Японія - 23 247 од.,
* Корея - 16 712 од.,
* Франція - 16 396 од.,
* Чехія - 12 951 од.,
* Велика Британія - 11 699 од.,
* Мексика - 10 500 од.,
* Словаччина - 6 341 од..

Імпорт легкових авто продовжує зростати - як за кількістю, так і за вартістю. Основні постачальники - країни ЄС, США, Китай і Японія.
За матеріалами: EnKorr
 

