Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт легковиків в Україну зріс на 20%
13:02 31.10.2025 |
З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тис. легкових автомобілів - як нових, так і вживаних.
Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на дані Держстату.
Загальна митна вартість імпортованих авто становила $3,7 млрд - на 25% більше, ніж торік.
Найбільше легковиків надійшло з Німеччини - 56 939 одиниць. До трійки лідерів також увійшли США й Китай.
У ТОП-10 країн, з яких Україна імпортує легкові автомобілі, увійшли такі:
* Німеччина - 56 939 од.,
* США - 45 977 од.,
* Китай - 27 142 од.,
* Японія - 23 247 од.,
* Корея - 16 712 од.,
* Франція - 16 396 од.,
* Чехія - 12 951 од.,
* Велика Британія - 11 699 од.,
* Мексика - 10 500 од.,
* Словаччина - 6 341 од..
Імпорт легкових авто продовжує зростати - як за кількістю, так і за вартістю. Основні постачальники - країни ЄС, США, Китай і Японія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
ТОП-НОВИНИ
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту залишаються в мінусі, Brent торгується на рівні $64,7 за барель
|Імпорт легковиків в Україну зріс на 20%
|Фінляндія надасть EUR 11 млн на розвиток коаліції цивільної оборони - МЗС
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.10.25
|У кількох областях через обстріли РФ є нові знеструмлення - Укренерго
Бізнес
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу