Фінляндія надасть EUR 11 млн на розвиток коаліції цивільної оборони - МЗС
11:36 31.10.2025 |
Фінансовий комітет міністерства закордонних справ Фінляндії прийняв рішення підтримати пропозицію про виділення EUR 11 млн на фінансування коаліції цивільної оборони, очолюваної Фінляндією та Україною, йдеться у повідомленні на сайті МЗС країни.
За інформацією, допомога буде надана через Фонд Європейського Союзу для України з метою фінансування будівництва цивільних захисних укриттів. Фінляндія має досвід у цій галузі, а фінські компанії мають хороші можливості для успішної участі в майбутніх процедурах закупівель.
"Спільно очолюючи коаліцію цивільної оборони, Фінляндія демонструє необхідне лідерство у захисті цивільного населення та мобілізації міжнародних інвестицій. Я перебуваю у тісному контакті з фінськими компаніями у цій галузі, і вони готові працювати в Україні", - зазначає міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо (Ville Tavio).
Як повідомляється, інавгурація коаліції цивільної оборони відбудеться до кінця року. Коаліція об'єднує ключових партнерів і координує зусилля з метою зміцнення стійкості цивільного населення України.
Раніше було виділено EUR 2,2 млн на 2025-2027 роки для підтримки проекту розвитку та пілотного будівництва під керівництвом міністерств внутрішніх справ Фінляндії та України, а також Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загалом Фінляндія інвестує понад EUR 13 млн в цивільні захисні споруди України.
