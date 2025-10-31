Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін встановив показник для економії енергії у будівлях органів влади. Це зобов’язання перед ЄС
10:28 31.10.2025 |
Кабінет Міністрів встановив цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади.
Відповідне розпорядження №1181 від 29 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
"Відповідно до закону "Про енергетичну ефективність будівель" уряд встановив: цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади в розмірі 133,8 тис. кВт-год; цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади, виражений в показниках первинної енергії, в розмірі 253,3 тис. кВт-год", - йдеться у документі.
Раніше віцепрезидентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська заявляла, що енергоефективність державних будівель є зобов'язанням України для вступу в ЄС.
Як повідомлялося, восени 2024 року Мінгромад розробило вимоги до будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Україні. Йдеться про будівлі з близьким до нульового споживання енергії.
Перехід на будівництво будівель NZEB передбачений Директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводяться за цим стандартом з 2020 року. У межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна також взяла на себе зобов'язання щодо імплементації цього механізму, зазначали у міністерстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
ТОП-НОВИНИ
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту залишаються в мінусі, Brent торгується на рівні $64,7 за барель
|Імпорт легковиків в Україну зріс на 20%
|Фінляндія надасть EUR 11 млн на розвиток коаліції цивільної оборони - МЗС
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.10.25
|У кількох областях через обстріли РФ є нові знеструмлення - Укренерго
Бізнес
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу