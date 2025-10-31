Кабмін встановив показник для економії енергії у будівлях органів влади. Це зобов’язання перед ЄС

Кабінет Міністрів встановив цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади.

Відповідне розпорядження №1181 від 29 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

"Відповідно до закону "Про енергетичну ефективність будівель" уряд встановив: цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади в розмірі 133,8 тис. кВт-год; цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади, виражений в показниках первинної енергії, в розмірі 253,3 тис. кВт-год", - йдеться у документі.

Раніше віцепрезидентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська заявляла, що енергоефективність державних будівель є зобов'язанням України для вступу в ЄС.

Як повідомлялося, восени 2024 року Мінгромад розробило вимоги до будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) в Україні. Йдеться про будівлі з близьким до нульового споживання енергії.

Перехід на будівництво будівель NZEB передбачений Директивами Євросоюзу, де всі нові будівлі зводяться за цим стандартом з 2020 року. У межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, Україна також взяла на себе зобов'язання щодо імплементації цього механізму, зазначали у міністерстві.