НОВИНИ
АНАЛІТИКА

PlayCity оштрафувало спортивний сайт Tribuna на 4,8 мільйона за порушення в рекламі азартних ігор

23:58 30.10.2025

Економіка

 

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity наклало 4,8 млн грн штрафу на спортивний сайт Tribuna за порушення, допущене при рекламуванні азартних ігор.

Інформацію про це ЕП отримала з держагентства PlayCity.

Державне агентство застосувало фінансову санкцію до товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТ СЄГОДНЯ", яке володіє спортивним сайтом Tribuna.

Згідно з рішенням, до ТОВ "СПОРТ СЄГОДНЯ" застосована фінансова санкція (штраф) у розмірі 4,8 млн гривень. Штраф застосовано відповідно до частини першої статті 59 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

ТОВ "СПОРТ СЄГОДНЯ" зобов'язали сплатити штраф до державного бюджету не пізніше трьох місяців з дня набрання рішенням законної сили. Проте, рішення може бути оскаржено до адміністративного суду.

Компанія також має повідомити PlayCity про добровільне виконання цього рішення у той самий тримісячний строк.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на вчора, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

