Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держборг України у вересні збільшився на ₴78,4 мільярда

23:35 30.10.2025 |

Економіка

Держборг України у вересні збільшився на &#8372;78,4 мільярда

 

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США).

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів. Водночас державний внутрішній борг у вересні скоротився на 0,3 млрд грн.

За даними Мінфіну, на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 млрд грн (або 194,2 млрд дол. США), зокрема:

* зовнішній борг - 6 063,2 млрд грн (75,6 %), або 146,8 млрд дол. США;
* внутрішній борг - 1 960,9 млрд грн (24,4 %), або 47,5 млрд дол. США.

Наголошується, що Мінфіну вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

"Станом на 30 вересня 2025 року середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,86% з 4,95% у попередньому місяці, а середній термін до погашення зріс до 12,7 року з 12,64 - у серпні 2025 року", - прокоментували в міністерстві.

У розрізі кредиторів більшу частину державного і гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 64%. Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 8%, позики від комерційних банків та інших фінустанов - близько 5%.

За три квартали 2025 року Мінфін провів 133 аукціони ОВДП, залучивши 408,6 млрд грн. Рівень рефінансування ринкових ОВДП становив 112%: у гривні - 118%, у доларах - 81%, у євро - 87%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на вчора, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,15 0,36 41,8800  0,15 0,36
EUR 48,4300  0,51 1,04 48,4600  0,51 1,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес