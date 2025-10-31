Держборг України у вересні збільшився на ₴78,4 мільярда

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США).

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів. Водночас державний внутрішній борг у вересні скоротився на 0,3 млрд грн.

За даними Мінфіну, на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 млрд грн (або 194,2 млрд дол. США), зокрема:

* зовнішній борг - 6 063,2 млрд грн (75,6 %), або 146,8 млрд дол. США;

* внутрішній борг - 1 960,9 млрд грн (24,4 %), або 47,5 млрд дол. США.

Наголошується, що Мінфіну вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

"Станом на 30 вересня 2025 року середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,86% з 4,95% у попередньому місяці, а середній термін до погашення зріс до 12,7 року з 12,64 - у серпні 2025 року", - прокоментували в міністерстві.

У розрізі кредиторів більшу частину державного і гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 64%. Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 8%, позики від комерційних банків та інших фінустанов - близько 5%.

За три квартали 2025 року Мінфін провів 133 аукціони ОВДП, залучивши 408,6 млрд грн. Рівень рефінансування ринкових ОВДП становив 112%: у гривні - 118%, у доларах - 81%, у євро - 87%.