Кабмін зобов'язав гральний бізнес зупиняти гру, якщо у гравця є ознаки залежності
18:01 30.10.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що встановлює нові правила роботи грального бізнесу. Її головна мета - захистити громадян від ігрової залежності (лудоманії). Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Відтепер організатори азартних ігор зобов'язані відстежувати поведінку гравців. Якщо помітять ознаки залежності, гра для цієї людини зупиняється, хоча виграш вона отримає.
Також гравці зможуть самостійно заблокувати свій акаунт, після цього участь у грі й поповнення рахунку стануть неможливими.
Окрім цього, учасники мають встановлювати ліміти на час і суму гри. Організатори зобов'язані регулярно нагадувати, скільки гравець уже витратив, і пропонувати зробити паузу.
Постанова також передбачає обов'язкове інформування про ризики лудоманії, консультації для залежних осіб і чіткі критерії визначення патологічної ігрової поведінки.
У Мінцифрі пояснили, що документ спрямований на системне врегулювання проблеми, що роками залишалася поза контролем.
"Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов'язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть розв'язати проблему", - додали у Мінцифрі.
