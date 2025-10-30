Наступного року держава сплатить 43 мільярди гривень субсидій

У держбюджети 2025 і 2026 років закладено приблизно однакову суму на субсидії - майже 42,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Зі стартом опалювального сезону особливої актуальності набуває державна допомога малозабезпеченим українцям в оплаті житлово-комунальних послуг, зауважила заступниця голови парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

"Не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що наш бюджет є дефіцитним, ми заклали кошти на підтримку тих, хто цього потребує, і в 2025-му році, і також виділяємо їх у 2026-му", - сказала вона.

"Йдеться про майже 43 мільярди гривень на субсидії, які мають допомогти та підтримати приблизно 2,7 мільйона домогосподарств під час опалювального сезону", - зазначила політик.

Вона також нагадала, що в бюджеті наступного року пропонується закласти кошти на підвищення зарплат вчителям, поліпшення різних напрямів соціального забезпечення, зокрема й пенсійного.

"У проєкті бюджету, який був поданий Кабінетом Міністрів, передбачається двоетапне підвищення заробітної плати для вчителів на 30% у січні та на 20% у вересні", - сказала Забуранна.

"Водночас є ініціатива від народних депутатів, щоб підняти суму до трьох мінімальних зарплат. І тут ідеться не тільки про вчителів, а й про підвищення оплати праці для науково-педагогічних працівників, тобто викладачів вищих навчальних закладів", - зазначила вона.

"Я вважаю, що це абсолютно адекватна сума, яку мають отримувати люди, які сьогодні, ризикуючи власним і життям, і здоров'ям, продовжують навчати наших дітей", - додала Забуранна.