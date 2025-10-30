Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше як 1% - Work.ua
Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а вакансій російською менше як 1%, повідомила керівниця проєкту "Назустріч" у Work.ua Анастасія Розлуцька.
"Зараз відповідно до закону про державну мову всі роботодавці зобовʼязані розміщувати вакансії державною мовлю на сайті з пошуку роботи Work.ua. Чи всі це роблять? Ні не всі, менше як 1% на сьогодні є тих, хто розміщую вакансії російською", - сказала вона на форумі "Українська - мова сильних" у четвер в Києві.
Розлуцька наголосила, що модератори ресурсу у такому разі контактують з роботодавцями і проcять переписати вакансії державною мовою.
"Що стосується шукачів, то там ситуація дещо інша, тому що цей сегмент ми не контролюємо. Але тенденція є на зниження присутності російської мови в резюме. Більший відсоток резюме українською мовою", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Наступного року держава сплатить 43 мільярди гривень субсидій
|Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше як 1% - Work.ua
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,7 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 8 коп. до 56,47 грн/л
|Україна отримала $177 млн від Світового банку
|В Україні поновили застосування графіків погодинних відключень
|Уряд підтримав законопроект про залізницю, який «відкриє шлях до багатомільярдного фінансування»
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+