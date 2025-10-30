Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах двох проєктів підтримки реформ. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

$147 млн надійшло за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління", ще $30 млн - за проєктом THRIVE."Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність". Кошти було зараховано до загального фонду держбюджету.

Проєкти реалізуються за фінансовим інструментом "Програма кредитування з прив'язкою до результатів", який передбачає надання грошей лише після реалізації певних показників.

Кошти за проєктом SURGE Україна отримала після того, як затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки (з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів), ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проєктів на довкілля та підтвердила виконання антикорупційної програми Державної податкової служби.

Транш за проєктом THRIVE отримано авансом для подальшої підтримки реформи Програми медичних гарантій.

До кінця року Україна очікує отримати додатково $249 млн у межах проєкту SURGE та $17,5 млн - у межах проєкту THRIVE, додали у Кабміні.