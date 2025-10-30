Уряд спростив для Фонду інновацій процедуру закупівель оборонних технологій

Кабінет Міністрів дозволив Фонду розвитку інновацій закуповувати оборонні та спеціальні інноваційні технології, зокрема, робототехніку та безпілотні системи, без застосування стандартних процедур публічних закупівель.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що 29 жовтня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до пункту 9 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування.

«Згідно з рішенням уряду, Фонд розвитку інновацій зможе закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи, розробки подвійного та військового призначення, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законодавством», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що зміна стосується закупівель, необхідних для забезпечення діяльності експериментального підрозділу NEXT.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа підкреслив, що розробка й випробування бойових дронів та роботизованих платформ вимагають оперативного постачання необхідних компонентів. Саме тому в умовах війни традиційні конкурентні закупівельні процедури є надто повільними, оскільки закупівлі здебільшого мають здійснюватися напряму у виробників.

Також спрощення правил дозволить Фонду безпосередньо отримувати потрібні технології та обладнання для швидкого тестування і передачі військовим, що, у свою чергу, посилить технологічну перевагу України та сприятиме збереженню життя захисників.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів ухвалив зміни до пункту 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Згідно з рішенням уряду, до 1 березня 2026 року закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури можуть проводитися шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу.