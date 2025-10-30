Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Будівельні проєкти перевірятимуть на дотримання умов безбар’єрності
Кабінет Міністрів підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), які запроваджують перевірку будівельних проєктів на дотримання вимог доступності.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
«Відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов'язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення - батьків із дитячими візками, людей старшого віку та вагітних жінок», - йдеться в повідомленні.
Відповідну постанову ухвалив уряд під час засідання 29 жовтня.
Чек-лист заповнюватимуть архітектори, проєктувальники та експертні організації. Він підтверджуватиме, що проєкт розроблено з урахуванням будівельних норм щодо інклюзивності та безбар'єрного простору.
Наголошується, що новий інструмент стане частиною ЄДЕССБ і забезпечить контроль безбар'єрності на всіх етапах -від створення проєкту до введення об'єкта в експуатацію. Це дозволить підвищити якість проєктування, зробити процеси у будівельній галузі більш прозорими та гарантувати, що нові будівлі у країні будуть зручними і доступними.
Як повідомлялося, економічний ефект від запуску Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) сягнув ₴13,7 мільярда; щорічно завдяки цифровізації електронних будівельних послуг вдається заощаджувати до ₴3,3 мільярда.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $64,45 за барель
|Будівельні проєкти перевірятимуть на дотримання умов безбар’єрності
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Суд на вимогу АМКУ заарештував кошти «Тедіс Україна» Кауфмана
|«Українська Бронетехніка» та чеська CSG запустили виробництво снарядів великого калібру в Україні
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.10.25
|Енергетики скасували відключення, але ситуація може змінитися
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+