Будівельні проєкти перевірятимуть на дотримання умов безбар’єрності

13:39 30.10.2025 |

Економіка, Україна

 

Кабінет Міністрів підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), які запроваджують перевірку будівельних проєктів на дотримання вимог доступності.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов'язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення - батьків із дитячими візками, людей старшого віку та вагітних жінок», - йдеться в повідомленні.

Відповідну постанову ухвалив уряд під час засідання 29 жовтня.

Чек-лист заповнюватимуть архітектори, проєктувальники та експертні організації. Він підтверджуватиме, що проєкт розроблено з урахуванням будівельних норм щодо інклюзивності та безбар'єрного простору.

Наголошується, що новий інструмент стане частиною ЄДЕССБ і забезпечить контроль безбар'єрності на всіх етапах -від створення проєкту до введення об'єкта в експуатацію. Це дозволить підвищити якість проєктування, зробити процеси у будівельній галузі більш прозорими та гарантувати, що нові будівлі у країні будуть зручними і доступними.

Як повідомлялося, економічний ефект від запуску Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) сягнув ₴13,7 мільярда; щорічно завдяки цифровізації електронних будівельних послуг вдається заощаджувати до ₴3,3 мільярда.
 

