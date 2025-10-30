Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Незаконна приватизація майна заводу «Арсенал» у Києві: колишній держреєстраторці оголосили підозру

10:08 30.10.2025 |

Економіка

 

Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці Державної реєстраційної служби України, яка сприяла незаконному відчуженню з державної власності комплексу нерухомого майна «Заводу «Арсенал» у Києві - одному з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства держреєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.

Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 млн грн.

Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомили про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Їй також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,02 0,05 42,0100  0,02 0,05
EUR 48,7900  0,15 0,31 48,8250  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес