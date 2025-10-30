Авторизация

В Україні зросла кількість рейдерських атак на підприємства та майно - експерт

10:00 30.10.2025

Економіка

 

Цьогоріч в Україні спостерігається різке збільшення випадків рейдерських атак на підприємства та майно, а слабка реакція органів влади лише сприяють поширенню цього явища.

На цьому під час круглого столу в Укрінформі «Повернення епохи рейдерства: причини, факти, наслідки» закцентував член ГО «Антирейдерський союз підприємців України» Олександр Лисенко.

«Останнім часом спостерігається зростання кількості рейдерських атак по всій території країни. Важливою складовою запобігання таким ситуаціям є реакція відповідних органів, реакція держави як гаранта. На жаль, змушені констатувати, що її або недостатньо, або її місцями взагалі немає», - сказав Лисенко.

За його словами, кількість задоволених скарг на несанкціонований доступу до майна у 2024 - 2025 роках була значно нижчою порівняно з попередніми періодами.

Лисенко також зазначив, що рейдерські атаки стають цифровими, а методи боротьби з ними мають вдосконалюватися.

«Цифрові технології дають змогу зловмисникам швидко змінювати реєстраційні дані. Тому важливо, щоб державні органи мали дієвий механізм для швидкого блокування таких атак», - підсумував експерт.

Згідно з наданою статистикою, у 2023 році було видано 15 наказів Мін'юсту про задоволення скарг, пов'язаних із несанкціонованим доступом, у 2024 році цей показник зріс до 36, однак у 2025 році, після зміни керівництва Міністерства юстиції, жодного наказу не було видано.

Адвокат Ігор Степанов зазначив, що бездіяльність органів влади не тільки не дозволяє ефективно вирішувати проблеми, а й спонукає зловмисників продовжувати захоплення майна.

«Це не лише будинки та земельні ділянки, а й підприємства, що постійно піддаються атакам. Відсутність реакції з боку правоохоронців і держави створює прецедент, який може поширитися на більші об'єкти», - наголосив Степанов.

При цьому фахівці вказують на важливість прийняття рішень саме на рівні Міністерства юстиції, адже швидка й ефективна реакція держави може значно знизити кількість рейдерських атак. Тільки коли система запрацює належним чином, можна очікувати істотного зменшення випадків незаконного захоплення майна та підприємств.

Як повідомлялось, торік в Україні було зареєстровано 323 справи про рейдерство, з яких тільки 89 були скеровані до суду.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,02 0,05 42,0100  0,02 0,05
EUR 48,7900  0,15 0,31 48,8250  0,14 0,30

