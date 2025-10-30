Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд розширив грантову програму «Власна справа»

23:46 29.10.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розширення з 2026 року наймасовішої грантової програми "Власна справа".

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у Телеграмі.

З 2026 року розміри грантів без створення робочих місць становитимуть 100 тис. грн, за створення одного робочого місця - до 200 тис. грн, за два робочі місця - до 350 тис. грн.

За словами очільниці уряду, молодь віком 18-25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

Крім того розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім'ї загиблих захисників - до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Грантова програма "Власна справа" - це складова політик підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку.

За словами Свириденко, одна з таких історій - родина Бондарів. Костянтин - ветеран, разом з дружиною і дітьми взяли грант і започаткували равликову ферму на Київщині.

"Ми хочемо, щоб про такі можливості дізнавалися якомога більше людей. Щоб ветерани й ветеранки, їхні родини подавали заявки на гранти й втілювали свої ідеї в життя - у громадах по всій Україні", - зауважила очільниця уряду.

Подати заявку та дізнатись деталі можна через "Дію" або в центрах зайнятості.

Міністерство цифрової трансформації надало роз'яснення, які саме зміни внесла ухвалена урядом постанова щодо розширення програми "Власна справа".

Гранти тепер можуть отримати не лише ветерани та їхні чоловіки/дружини, а і їхні батьки та повнолітні діти. А також люди з інвалідністю внаслідок війни.

З 1 січня 2026 року уряд планує збільшити максимальний розмір грантів:

* до 100 тис. грн - без умови створення робочих місць;
* до 200 тис. грн - за одне створене робоче місце;
* до 300 тис. грн - за два робочі місця;
* до 200 тис. грн - для молоді віком 18-25 років;
* до 1 млн грн - для родин загиблих чи зниклих безвісти захисників за чотири робочі місці.

З 2026 року існує можливість повторного гранту. Якщо підприємець успішно реалізував перший проєкт, може отримати додатковий мікрогрант для подальшого розвитку.

Тепер грантовий рахунок можна буде відкрити й у Сенс Банку. Також у програмі доступні ПриватБанк та Ощадбанк.
 

