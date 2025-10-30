Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 04:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд розширив грантову програму «Власна справа»
23:46 29.10.2025 |
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розширення з 2026 року наймасовішої грантової програми "Власна справа".
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у Телеграмі.
З 2026 року розміри грантів без створення робочих місць становитимуть 100 тис. грн, за створення одного робочого місця - до 200 тис. грн, за два робочі місця - до 350 тис. грн.
За словами очільниці уряду, молодь віком 18-25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.
Крім того розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім'ї загиблих захисників - до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.
Грантова програма "Власна справа" - це складова політик підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку.
За словами Свириденко, одна з таких історій - родина Бондарів. Костянтин - ветеран, разом з дружиною і дітьми взяли грант і започаткували равликову ферму на Київщині.
"Ми хочемо, щоб про такі можливості дізнавалися якомога більше людей. Щоб ветерани й ветеранки, їхні родини подавали заявки на гранти й втілювали свої ідеї в життя - у громадах по всій Україні", - зауважила очільниця уряду.
Подати заявку та дізнатись деталі можна через "Дію" або в центрах зайнятості.
Міністерство цифрової трансформації надало роз'яснення, які саме зміни внесла ухвалена урядом постанова щодо розширення програми "Власна справа".
Гранти тепер можуть отримати не лише ветерани та їхні чоловіки/дружини, а і їхні батьки та повнолітні діти. А також люди з інвалідністю внаслідок війни.
З 1 січня 2026 року уряд планує збільшити максимальний розмір грантів:
* до 100 тис. грн - без умови створення робочих місць;
* до 200 тис. грн - за одне створене робоче місце;
* до 300 тис. грн - за два робочі місця;
* до 200 тис. грн - для молоді віком 18-25 років;
* до 1 млн грн - для родин загиблих чи зниклих безвісти захисників за чотири робочі місці.
З 2026 року існує можливість повторного гранту. Якщо підприємець успішно реалізував перший проєкт, може отримати додатковий мікрогрант для подальшого розвитку.
Тепер грантовий рахунок можна буде відкрити й у Сенс Банку. Також у програмі доступні ПриватБанк та Ощадбанк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Уряд розширив грантову програму «Власна справа»
|Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій
|Фонд Баффета допоможе Укрзалізниці запустити виробництво дефіцитних деталей
|ЄС допомагатиме українським експортерам вийти на ринки третіх країн
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
|Відсьогодні діє оновлена угода про торгівлю з ЄС - як зростуть квоти для українських аграріїв
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 3 коп. до 58,71 грн/л, на дизельне пальне - на 50 коп. до 56,39 грн/л
Бізнес
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій