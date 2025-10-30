Фінансові новини
30.10.25
04:02
RSS
мапа сайту
Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій
23:41 29.10.2025 |
Кабінет міністрів затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
"Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.
За її словами, доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим, а громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.
"Роботодавці - використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників", - додала вона.
