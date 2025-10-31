Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 00:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ШІ для профорієнтації українців та інші послуги: у Мінцифри представили екосистему «Обрій»
23:02 30.10.2025 |
Уряд України підтримав запуск нової екосистеми «Обрій», яку адмініструватиме Державна служба зайнятості. Її запустять на сайті та на порталі «Дія».
Про це повідомили прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та Мінцифри.
Після запуску «Обрію» через «Дію» можна буде:
* зареєструвати статус безробітного;
* оформити допомогу;
* офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;
* отримати грант до 15 000 гривень на перекваліфікацію.
Платформа «Обрій» автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.
У наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації: індивідуально пропонуватиме професії, курси та вакансії, аналізуватиме ринок праці та прогнозуватиме попит на спеціалістів.
«Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби в навичках. До системи доєднаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості», - зазначила Свириденко.
«Обрій» працюватиме для повнолітніх українців - особливо тих, хто втратив роботу через війну, хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях або змінити професію чи підтвердити кваліфікацію.
У Мінцифри повідомили, що проєкт реалізується без додаткових витрат для держави - у межах наявних бюджетів і міжнародної допомоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|PlayCity оштрафувало спортивний сайт Tribuna на 4,8 мільйона за порушення в рекламі азартних ігор
|Держборг України у вересні збільшився на ₴78,4 мільярда
|Україна експортувала понад мільйон тонн сої та ріпаку після запровадження вивізного мита
|«Укренерго» анонсує цілодобові графіки відключень по всій Україні завтра
|ШІ для профорієнтації українців та інші послуги: у Мінцифри представили екосистему «Обрій»
|Кабмін зобов'язав гральний бізнес зупиняти гру, якщо у гравця є ознаки залежності
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+