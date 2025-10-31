Авторизация

ШІ для профорієнтації українців та інші послуги: у Мінцифри представили екосистему «Обрій»

23:02 30.10.2025

Економіка

 

Уряд України підтримав запуск нової екосистеми «Обрій», яку адмініструватиме Державна служба зайнятості. Її запустять на сайті та на порталі «Дія».

Про це повідомили прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та Мінцифри.

Після запуску «Обрію» через «Дію» можна буде:

* зареєструвати статус безробітного;
* оформити допомогу;
* офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;
* отримати грант до 15 000 гривень на перекваліфікацію.

Платформа «Обрій» автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

У наступних оновленнях система використовуватиме штучний інтелект для профорієнтації: індивідуально пропонуватиме професії, курси та вакансії, аналізуватиме ринок праці та прогнозуватиме попит на спеціалістів.

«Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби в навичках. До системи доєднаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості», - зазначила Свириденко.

«Обрій» працюватиме для повнолітніх українців - особливо тих, хто втратив роботу через війну, хоче звільнитися на тимчасово окупованих територіях або змінити професію чи підтвердити кваліфікацію.

У Мінцифри повідомили, що проєкт реалізується без додаткових витрат для держави - у межах наявних бюджетів і міжнародної допомоги.
За матеріалами: hromadske.ua
 

