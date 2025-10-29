Фінансові новини
ЄС допомагатиме українським експортерам вийти на ринки третіх країн
16:35 29.10.2025 |
Оновлена торговельна угода між Україною та ЄС, яка сьогодні набула чинності, забезпечуватиме подальшу лібералізацію торгівлі, сприятиме узгодженню українського виробництва з євростандартами та встановлює запобіжники для чутливих секторів.
В той час як ЄС паралельно підтримуватиме українських виробників у виході на традиційні ринки третіх країн.
Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт Єврокомісії.
«Україна та ЄС домовилися про вивчення заходів, спрямованих на допомогу українським експортерам у виході на їхні традиційні ринки в третіх країнах, що забезпечить додаткові комерційні можливості для України та сприятиме глобальній продовольчій безпеці», - йдеться у повідомленні про набуття чинності оновленої угоди про торгівлю між ЄС та Україною.
Зазначається, що модернізована угода забезпечує додаткову, взаємовигідну лібералізацію торгівлі, водночас повністю враховуючи чутливість певних сільськогосподарських секторів ЄС.
«Вона дуже відчутно ілюструє непохитну відданість ЄС підтримці України. Водночас вона обмежує імпорт чутливої сільськогосподарської продукції до ЄС порівняно з рівнями, передбаченими автономними торговельними заходами (АТМ), закріплює новий надійний запобіжник та забезпечує узгодження українських та європейських стандартів виробництва», - повідомляє Єврокомісія.
Підкреслюється, що оновлена угода забезпечить довгострокову економічну визначеність та стабільні торговельні відносини для обох сторін, водночас сприяючи поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС.
Оновлена угода структурована навколо трьох ключових напрямів.
По-перше, це розширення торговельних потоків, адже угода тримає баланс між забезпеченням чіткої системи правил для підтримки критичної торгівлі України з ЄС, водночас враховуючи чутливість сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін шляхом ретельного калібрування різних рівнів доступу до ринку для конкретної продукції. Для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою Угодою про повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Для інших продуктів внесено норми покращення на користь обох сторін, а для деяких нечутливих продуктів було погоджено повну лібералізацію.
По-друге, це узгодженість стандартів виробництва, адже новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до стандартів виробництва ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна щорічно звітуватиме про свій прогрес у цьому відношенні.
Цей підхід відповідає логіці процесу вступу України до Євросоюзу та прийняття acquis (законів) ЄС.
По-третє, це надійне захисне положення (запобіжник), яке дозволяє вживати відповідних заходів і може бути активоване, якщо імпорт продуктів, що охоплюються додатковою лібералізацією, спричинить серйозні труднощі для будь-якої сторони угоди. У випадку ЄС оцінка можливих порушень може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів.
Як повідомляв Укрінформ, відсьогодні, з 29 жовтня 2025 року, набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, що відкриває новий етап економічного співробітництва між країнами.
Зазначається, що рішення №3/2025, ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передбачає скасування або значне зменшення ставок ввізного мита та збільшення обсягів тарифних квот для українських товарів при експорті їх до ЄС.
