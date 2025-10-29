Авторизация

Середньомісячна зарплата в Україні у вересні 2025 р зросла на 2,7% - Держстат

13:55 29.10.2025 |

Економіка

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у вересні 2025 року збільшилася на 2,7% до показників серпня 2025 року і становила 26 623 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у вересні 2025 року середньомісячна заробітна плата у сфері освіти зросла на 17,1% - до 16 901 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 6,7%, до 27 793 грн, в будівництві - на 6,3%, до 24 456 грн, у сфері мистецтва, спорту та розваг - на 4,4%, до 19 319 грн, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 3,7%, до 35 166 грн, у промисловості - на 3,5%, до 29 954 грн, на підприємствах водного транспорту - на 2,9%, до 25 601 грн, у сільському господарстві - на 2,4%, до 25 727 грн, у сферах надання інших видів послуг - на 2%, до 29 577 грн та адміністративного обслуговування теж на 2%, до 20 490 грн, у оптовій та роздрібній торгівлі - на 0,4%, до 31 266 грн.

Одночасно зафіксовано зниження зарплати у сфері держуправління та оборони на 6,4%, до 32 871 грн, у фінансовій та страховій діяльності - на 3%, до 50 706 грн, у сфері охорони здоров'я - на 1,6%, до 18 373 грн, інформації та телекомунікацій - на 1,4%, до 64 330, на підприємствах авіаційного транспорту - на 1%, до 57 028 грн, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування теж на 1%, до 18 807 грн, операцій з нерухомістю - на 0,2%, до 23 011 грн.

Як повідомляє статистичне відомство, загальна заборгованість з виплати заробітної плати в вересні-2025 зросла на 4,9% по відношенню до попереднього місяця і на 1 жовтня 2025 року склала 3,691 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

