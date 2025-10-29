Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Нідерланди оголосили про виділення 10 млн євро на проєкт щодо правосуддя та на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ), повідомив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Давід ван Веел під час візиту до Києва.

"В IDLO я оголосив про виділення 9 мільйонів євро на проєкт "Відновлення гідності та справедливості в Україні". За допомогою цього внеску ми підтримуємо переслідування міжнародних злочинів в Україні через національну систему правосуддя. Це має вирішальне значення для досягнення відповідальності", - написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, Нідерланди прагнуть сприяти інтеграції України до Європейського Союзу. У цьому контексті Нідерланди також оголосили про надання 1 млн євро на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ), яке є ключовим органом у боротьбі з корупцією.

"Сьогодні ми також оголосили про виділення 1 мільйона євро на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України, яке стоїть на чолі боротьби України з корупцією", - наголосив міністр.

Проєкт "Відновлення гідності та справедливості в Україні" реалізується за участю Міжнародної організації з розвитку права (IDLO) і спрямований на посилення спроможності української правової системи в розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів.