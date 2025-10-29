Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

 

Нідерланди оголосили про виділення 10 млн євро на проєкт щодо правосуддя та на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ), повідомив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Давід ван Веел під час візиту до Києва.

"В IDLO я оголосив про виділення 9 мільйонів євро на проєкт "Відновлення гідності та справедливості в Україні". За допомогою цього внеску ми підтримуємо переслідування міжнародних злочинів в Україні через національну систему правосуддя. Це має вирішальне значення для досягнення відповідальності", - написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, Нідерланди прагнуть сприяти інтеграції України до Європейського Союзу. У цьому контексті Нідерланди також оголосили про надання 1 млн євро на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ), яке є ключовим органом у боротьбі з корупцією.

"Сьогодні ми також оголосили про виділення 1 мільйона євро на підтримку реформи Бюро економічної безпеки України, яке стоїть на чолі боротьби України з корупцією", - наголосив міністр.

Проєкт "Відновлення гідності та справедливості в Україні" реалізується за участю Міжнародної організації з розвитку права (IDLO) і спрямований на посилення спроможності української правової системи в розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес