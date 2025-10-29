Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шахраї почали надсилати фейкові листи з податкової

17:47 28.10.2025 |

Економіка

 

Протягом останніх днів в Україні масово розсилають фейкові електронні листи під виглядом Державної податкової служби (ДПС).

Про це йдеться у повідомленні ДПС.

"Тема листа - повідомлення про проведення "фінансової перевірки за фактом легалізації коштів" щодо певної організації. Наголошую! ДПС не має до цієї розсилки жодного стосунку, тому просимо всіх бути уважними", - цитують повідомлення в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

У повідомленні йдеться, що листи містять віруси. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску програми, яка створює технічні можливості для прихованого доступу до персонального комп'ютера користувача.

Повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов'язані із Державною податковою службою України.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

Бізнес