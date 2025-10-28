Фінансові новини
- 28.10.25
- 15:43
Падіння вантажоперевезень за 9 міс.-2025 скоротилося до 9,7% - Держстат
11:11 28.10.2025 |
Обсяг вантажних перевезень за січень-вересень 2025 року склав 238,7 млн тонн, що на 9,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, тоді як за підсумками січня-серпня становило 11,3%, а у січні-липні - 12,6%, повідомила на сайті Державна служба статистики (Держстат).
Згідно з її даними, лідером за обсягом перевезення вантажів залишається залізничний транспорт - 120,6 млн тонн, що на 8,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Вантажообіг залізничним транспортом за звітний період склав 75,56 млрд тонна/км, що на 11,6% менше за такий же період 2024 року.
Автомобільний транспорт за дев'ять місяців цього року перевіз 90,6 млн тонн вантажів, що на 6,2% менше, ніж за дев'ять місяців у 2024 році.
Перевезення вантажів водним транспортом за січень-вересень 2025 року склали 0,7 млн тонн, або 56,3% від обсягу січня-серпня 2024 року.
Як повідомлялося, обсяг вантажних перевезень у 2024 року зріс на 7,8%, а вантажообіг - на 13%, до 184,58 млрд тонна/км.
На початку цього року падіння вантажних перевезень в Україні прискорювалося й за результатами чотирьох місяців досягло 18,5%, у тому числі на залізничному транспорті на 21,3%, але з того часу падіння щомісяця сповільнюється.
