Падіння вантажоперевезень за 9 міс.-2025 скоротилося до 9,7% - Держстат

11:11 28.10.2025

Економіка

 

Обсяг вантажних перевезень за січень-вересень 2025 року склав 238,7 млн тонн, що на 9,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, тоді як за підсумками січня-серпня становило 11,3%, а у січні-липні - 12,6%, повідомила на сайті Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, лідером за обсягом перевезення вантажів залишається залізничний транспорт - 120,6 млн тонн, що на 8,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вантажообіг залізничним транспортом за звітний період склав 75,56 млрд тонна/км, що на 11,6% менше за такий же період 2024 року.

Автомобільний транспорт за дев'ять місяців цього року перевіз 90,6 млн тонн вантажів, що на 6,2% менше, ніж за дев'ять місяців у 2024 році.

Перевезення вантажів водним транспортом за січень-вересень 2025 року склали 0,7 млн тонн, або 56,3% від обсягу січня-серпня 2024 року.

Як повідомлялося, обсяг вантажних перевезень у 2024 року зріс на 7,8%, а вантажообіг - на 13%, до 184,58 млрд тонна/км.

На початку цього року падіння вантажних перевезень в Україні прискорювалося й за результатами чотирьох місяців досягло 18,5%, у тому числі на залізничному транспорті на 21,3%, але з того часу падіння щомісяця сповільнюється.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

