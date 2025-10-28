Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт електромобілів в Україну зріс на понад 50%

09:17 28.10.2025 |

Економіка

 

З січня по серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що з цієї кількості новими були 14,1 тис. авто. (+26%), а 47,6 тис. - вживані (+62%).

За даними дослідження, загальна митна вартість цих авто склала майже $1 млрд 270 млн. Зокрема, нові електромобілі - $363,5 млн, вживані - $906,3 млн.

Левову частку нових електромобілів (92%) було завезено з Китаю.

На другому місці Японія (3%).

На третьому - Німеччина (2%).

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).

Другий результат у Кореї - 16%.

Третій у Німеччини - 15%.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес