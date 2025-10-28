Авторизация

В Україні заблокували 33 акаунти в TikTok за незаконну рекламу казино

23:54 27.10.2025 |

Економіка

 

Державне агентство "ПлейСіті" заблокувало 33 акаунти в TikTok за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це пресслужба держагентства повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Продовжуємо системний моніторинг соціальних мереж, стрімінгових сервісів і відеоплатформ. Відтепер маємо дієвий інструмент протидії акаунтам у TikTok, які порушують законодавство", - зазначили в "ПлейСіті".

В агентстві повідомили, що вже заблокували 33 акаунти і ще 20 перебувають на розгляді.

Сумарне охоплення цих профілів - 365 тисяч підписників. Аудиторія сторінок, які перевіряються, становить понад 625 тисяч.

Як зазначив на сайті Міністерства цифрової трансформації України голова "ПлейСіті" Геннадій Новіков: "Ми подаємо скаргу до TikTok, і за кілька діб акаунт блокується. До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі".

У Мінцифри поінформували, що паралельно триває активна співпраця з Meta. Завдяки цій взаємодії вже заблоковані 54 сторінки в Інстаграмі, які незаконно рекламували азартні ігри.

"Наша мета - гарантувати безпечний цифровий простір для українців. Спільно з PlayCity продовжуємо моніторити соціальні мережі, стрімінгові сервіси й відеоплатформи, та шукати осіб, що порушують законодавство", - зазначили в Мінцифри.

У відомстві анонсували подальше посилення співпраці з глобальними цифровими платформами з метою блокування незаконної реклами азартних ігор у соцмережах.
 

