28.10.25
- 02:15
В Україні заблокували 33 акаунти в TikTok за незаконну рекламу казино
23:54 27.10.2025
Державне агентство "ПлейСіті" заблокувало 33 акаунти в TikTok за незаконну рекламу азартних ігор.
Про це пресслужба держагентства повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Продовжуємо системний моніторинг соціальних мереж, стрімінгових сервісів і відеоплатформ. Відтепер маємо дієвий інструмент протидії акаунтам у TikTok, які порушують законодавство", - зазначили в "ПлейСіті".
В агентстві повідомили, що вже заблокували 33 акаунти і ще 20 перебувають на розгляді.
Сумарне охоплення цих профілів - 365 тисяч підписників. Аудиторія сторінок, які перевіряються, становить понад 625 тисяч.
Як зазначив на сайті Міністерства цифрової трансформації України голова "ПлейСіті" Геннадій Новіков: "Ми подаємо скаргу до TikTok, і за кілька діб акаунт блокується. До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі".
У Мінцифри поінформували, що паралельно триває активна співпраця з Meta. Завдяки цій взаємодії вже заблоковані 54 сторінки в Інстаграмі, які незаконно рекламували азартні ігри.
"Наша мета - гарантувати безпечний цифровий простір для українців. Спільно з PlayCity продовжуємо моніторити соціальні мережі, стрімінгові сервіси й відеоплатформи, та шукати осіб, що порушують законодавство", - зазначили в Мінцифри.
У відомстві анонсували подальше посилення співпраці з глобальними цифровими платформами з метою блокування незаконної реклами азартних ігор у соцмережах.
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
