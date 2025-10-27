Авторизация

Фонд держмайна заробив на двох аукціонах 18,5 мільйонів гривень

17:39 27.10.2025 |

Економіка

 

За день Фонд державного майна провів два успішні аукціони на суму 18,5 млн гривень.

Про це інформує пресслужба ФДМУ.

"Сьогодні команда ФДМУ провела два успішні аукціони з приватизації на суму 18,5 млн гривень. Торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі", - говориться у повідомленні.

Так, нового власника знайшла група виробничо-складських будівель та інвентарних об'єктів в місті Івано-Франківськ.

За право власності на об'єкт змагалося 6 учасників. В ході торгів вартість зросла у 2,19 раза: від початкової - 6,9 млн грн, до переможної - 15,09 млн грн (+3,02 млн гривень ПДВ). Тож загальний економічний ефект може становити 18,1 млн грн.

Також покупець знайшовся для будівлі з майном (понад 221,3 м²) в Закарпатській області.

За право власності на об'єкт змагалося 15 учасників, завдяки конкуренції відбулося зростання вартості 385 разів: від стартової - 8,8 тис. грн, до переможної - 3,4 млн грн (+680 тис. грн ПДВ). Таким чином загальний економічний ефект може становити 4,08 млн грн.

"Після повної оплати лотів з урахуванням ПДВ, переможці аукціонів отримають у власність об'єкти за які змагалися", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

